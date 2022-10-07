Великий провал путіна: подвійна мобілізація та зростання внутрішньої напруги на росії.

Через оголошену на росії часткову мобілізацію почалася масштабна втеча росіян за кордон, в багатьох адміністративних одиницях почалися соціальні заворушення проти мобілізації та підпали військкоматів.

Ольга Токарюк (Olga Tokariuk), експертка Центру аналізу європейської політики (The Center for European Policy Analysis, CEPA), зазначає:

«З наближенням зими у війну вступлять десятки чи сотні тисяч мало навчених, легко екіпірованих солдатів. Чи може це теоретично зрушити з мертвої точки військову машину путіна, чи просто стане катастрофою для росії?».

Війну в Україні часто називають артилерійською війною, однак Ольга Токарюк не цілком із цим згодна. Вона вважає, що ця війна залишається боротьбою стратегій.

Українська військова стратегія досі виявлялася більш ефективною, ніж російська. Україна перемагає не за рахунок чисельності. Вона просуває свій контрнаступ завдяки мудрій стратегії, досконалішій роботі розвідки, ефективному використанню озброєнь та кращій організації своїх збройних сил загалом. І, звичайно, українські солдати набагато вмотивованіші», – вважає Токарюк.

Соціальні заворушення, якими обернулася мобілізація в росії, оголили інший вимір війни, вважає Енн Епплбаум (Anne Applebaum), експерт видання The Atlantic.

Мобілізація є «явною формою війни путінського режиму з самою росією. Це більше не просто війна з Україною – для путіна це війна за контроль над росією, над невеликим, але впливовим імперським лобі, яке хоче, щоб путін пішов далі, і давно підбурює його до оголошення загального призову. Мобілізація – спосіб задовольнити ці кола».

Енн Епплбаум підкреслює яскраво виражений характер соціальної та національної дискримінації путінської мобілізації.

«Вона явно націлена на бідніших і провінційніших, на етнічні меншини всередині росії, тому ми й бачимо протести в Дагестані та інших регіонах. Заклик спрямований на ті верстви населення росії, які по-перше, найбільш віддалені від столиці географічно та соціально, а по-друге, становлять найбільший потенційний ризик для режиму.

Таким чином, кремль використовують заклик у своїй внутрішній політиці, щоб зберегти контроль над країною. Це відтіняє безглуздість відправки на передову погано навчених та погано екіпірованих призовників. Ціль російської мобілізації не є суто військовою в тому сенсі, в якому ми зазвичай думаємо про це».

«З іншого боку, мобілізація – частина ширшого політичного плану путіна, – продовжує Енн Епплбаум. – Ідея в тому, щоб війна тривала якнайдовше, щоб Захід втомився, Європа розкололася на чергових виборах... Важко сказати точно, на що саме сподіваються росіяни, але, мабуть, на втрату віри та енергії. Вони мріють зламати волю Заходу до того, як якимось чином буде зламано їхню власну волю. У цьому, здається, головне значення дій путіна, для цього йому потрібні і ядерні загрози, і мобілізація, і фейкові референдуми».

Наразі відправка призовників на фронт як «гарматного м'яса» не несе жодного ризику для життя путіна, вважає Костянтин Сонін (Konstantin Sonin) професор Школи публічної дипломатії Харріса при університеті Чикаго (Harris School of Public Diplomacy, University of Chicago), але це загрожує життям та економіці росії у довгостроковій перспективі.

«Це просто копання собі могили, - формулює Сонін. - Ми постійно переоцінювали путіна останніми роками, але він зовсім не стратегічний гравець у шахи. Іноді здається, що він хоче просто зайняти якоюсь справою незліченних мешканців кабінетів ФСБ та військкоматів».

На восьмий день після оголошення так званої часткової мобілізації, путін заявив про допущені «помилки». Він закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно. Про це він заявив на нараді із постійними членами Ради безпеки росії.

При цьому, путін визнав, що мобілізовані скаржаться на організацію призову, постачання, побутові умови та багато іншого. Він також сказав, що потрібно окремо розбирати випадки, коли були мобілізовані громадяни, які мали б мати відстрочку.

Такі дії та зави путіна вказують на те, що його налякали протести, які спалахнули скрізь на росії.

Але крім так званої часткової мобілізації на росії ніхто не відміняв осінньої призовної кампанії, яка розпочалася 1 жовтня.

Заявлена цифра у 120 тис. осіб, яких планують призвати до російської армії, очевидно, залишиться лише на папері. В одному випадку путіну можуть принести в папці завищені показники і звітувати про виконану роботу. В іншому, призовників може виявитися чи не вдвічі менше, як це сталося з весняним призовом.

Крім того, господар кремля заявив, що призовників не відправлятимуть на фронт, а після демобілізації вони повернуться додому. Очевидно, що це черговий обман путіна, оскільки і зараз і від початку повномасштабного вторгнення на фронті присутні сотні солдатів строкової служби.

До того ж після оголошення мобілізації, багато жінок і особливо матері, почали буквально ховати чоловіків та синів. Звідси незрозуміло, де росія збирається брати 120 тис. чоловіків для осіннього призову. Однак цілком зрозуміло одне, що всі ті, хто опиниться серед призовників, рано чи пізно неодмінно потраплять на фронт, адже після демобілізації всі вони підлягатимуть мобілізації з резерву.