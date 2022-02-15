"Велике будівництво": нові дороги - це нові робочі місця

15:43 24 вересень Київ, Україна

Поліпшення стану доріг скоротить витрати перевізників, створить нові робочі місця, а також знизить кількість ДТП.

Про це розповів президент Національної асоціації дорожників України Микола Березовський.

Обсяги фінансування дорожньої галузі, заплановані на 2020 рік, вражають. Вперше за всі роки незалежності держава змогла виділити на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг рекордну суму - 107 млрд грн, в тому числі 22 млрд грн на фінансування місцевих доріг. Обсяги фінансування дорожньої галузі, заплановані на 2020 рік, вражають. Вперше за всі роки незалежності держава змогла виділити на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг рекордну суму - 107 млрд грн, в тому числі 22 млрд грн на фінансування місцевих доріг.



Звичайно, для повного відновлення всієї мережі автомобільних доріг державного значення сьогоднішньої суми не вистачить, але щорічне збільшення обсягів фінансування налаштовує на оптимізм, каже він.



Березовський розповів, що в поточному році планується побудувати і відновити близько 4 тис. км автомобільних доріг державного значення.

"Такі обсяги робіт є серйозним викликом для Укравтодору, його регіональних служб, а також підрядників на предмет здатності впоратися з завданням", - зазначає Березовський.

Фахівець додає, що на початку робіт були побоювання щодо ефективної роботи суміжних галузей, виробничого та залізничного транспорту, а також постачальників дорожньо-будівельних матеріалів. Особливе занепокоєння викликало постачання чорнов’яжучих матеріалів.

"Сьогодні реалізація програми "Велике будівництво" знаходиться в активній фазі. Кінцеві підсумки підбивати ще рано, але можна сказати, що попри складності, які доводиться долати підрядним компаніям, з 500 запланованих на цей рік об'єктів понад 400 в роботі. Значна частина на завершальній стадії", - розповів фахівець, додаючи, що всі компанії - члени НАДУ активно беруть участь у відновленні мережі доріг загального користування.

Автомобільні дороги є візитною карткою для будь-якої держави. Оскільки технічний стан автомобільних доріг чітко відображає рівень її економічного розвитку, фінансового стану та загальної культури, зазначає Березовський.

"У непрості для нашої економіки часи рішення держави підтримати реальний сектор економіки шляхом виділення значних коштів на будівництво доріг є серйозним механізмом стабілізації макроекономічної ситуації в країні. Гроші направляються в реальний сектор економіки, де кожна вкладена в дороги гривня забезпечує 2,5 грн при зростанні ВВП держави", - підкреслює він.

Березовський каже, що процес будівництва і ремонтів автомобільних доріг створює мультиплікативний вплив на суміжні галузі: машинобудування, нафтопереробну промисловість, виробництво будівельних матеріалів, металургійну промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспорт.

"Знову ж: направлення 1 гривні в розвиток доріг призводить до розміщення замовлень на 6 гривень в суміжних галузях. Тому, збільшення кількості якісних сучасних автомобільних доріг в нашій державі зменшить собівартість перевезень на 20-30%. Зменшаться також витрати на утримання самих доріг на 50%. Викиди шкідливих речовин від автотранспортних машин і механізмів також зменшиться на 30%", - говорить експерт.

Нові дороги - це нові робочі місця, констатує Березовський.

"Так, з досвіду нинішнього будівництва, деякі компанії - члени Національної асоціації дорожників України збільшили свою чисельність на 20-25%", - інформує він.

Поліпшення стану автомобільних доріг повинно привести до зниження кількості ДТП та їхньої тяжкості, додав фахівець.