"Велике будівництво": нові дороги - це нові робочі місця

Поліпшення стану доріг скоротить витрати перевізників, створить нові робочі місця, а також знизить кількість ДТП.
Про це розповів президент Національної асоціації дорожників України Микола Березовський.
Обсяги фінансування дорожньої галузі, заплановані на 2020 рік, вражають. Вперше за всі роки незалежності держава змогла виділити на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг рекордну суму - 107 млрд грн, в тому числі 22 млрд грн на фінансування місцевих доріг.
Звичайно, для повного відновлення всієї мережі автомобільних доріг державного значення сьогоднішньої суми не вистачить, але щорічне збільшення обсягів фінансування налаштовує на оптимізм, каже він.
Березовський розповів, що в поточному році планується побудувати і відновити близько 4 тис. км автомобільних доріг державного значення.
Фахівець додає, що на початку робіт були побоювання щодо ефективної роботи суміжних галузей, виробничого та залізничного транспорту, а також постачальників дорожньо-будівельних матеріалів. Особливе занепокоєння викликало постачання чорнов’яжучих матеріалів.
Автомобільні дороги є візитною карткою для будь-якої держави. Оскільки технічний стан автомобільних доріг чітко відображає рівень її економічного розвитку, фінансового стану та загальної культури, зазначає Березовський.
Березовський каже, що процес будівництва і ремонтів автомобільних доріг створює мультиплікативний вплив на суміжні галузі: машинобудування, нафтопереробну промисловість, виробництво будівельних матеріалів, металургійну промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспорт.
Нові дороги - це нові робочі місця, констатує Березовський.
Поліпшення стану автомобільних доріг повинно привести до зниження кількості ДТП та їхньої тяжкості, додав фахівець.
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