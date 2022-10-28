Найбільше росіян ненавидять самі росіяни

12:37 28 жовтня Київ, Україна

Здається, ненависть – те почуття, яке передається росіянам із молоком матері. Цей народ ненавидить все і вся довкола себе. Скрізь їм мерехтять вороги, яких необхідно знищити, щоб "Росію боялися", адже "якщо бояться - значить поважають". Незважаючи на відверту дурість і "площину" цього судження, росіян хоч і недолюблюють, проте ненавидять за кордоном їхні країни.

Після оголошеної Путіним мобілізації ті країни, які досі не закрили для громадян РФ свої кордони, почали десятками тисяч приймати біженців у себе. Більше того, на кордон приїжджали волонтери з гарячою їжею, допомагали діставатися міст, знаходити житло.

У тих країнах (в основному це країни-члени НАТО), де для росіян закриті кордони, або в'їзд до яких став важчим, до них також ставляться терпимо. Так, сфера обслуговування місцями може відрізнятися нетерпимістю до громадян Росії, проте якщо вони не поводяться зухвало, пропагуючи поширення “російського світу” або підтримку Путіна, явної агресії по відношенню до себе, росіяни не відчувають.

Логічно, що Україна на сьогоднішній день є країною з найвищим рівнем нетерпимості до росіян і всім, що з ними пов'язано.. У той же час, потрапляючи в полон, окупантів поміщають в умови набагато краще, ніж коли вони перебували в лавах армії агресора, а іноді навіть краще, ніж умови проживання в їхніх будинках.

Однак перебуваючи в Росії, людина обмежена у багатьох правах та свободах. Кожен хоче обікрасти, побити, образити, поглумитися з іншого громадянина РФ. Людину буквально ненавидить вся влада і суспільство, що його оточує.. Росіяни ображають один одного на ґрунті зовнішності, успіхів, невдач, громадянської позиції, за відсутність громадянської позиції, за вияв почуттів і навіть за російську мову чи вимову. На тлі тотального шовінізму та нацизму росіяни ненавидять інших росіян сильніше, ніж представників інших націй. До того рівня русофобії, який є в Росії, Україні ще зростатиме і зростатиме, не кажучи вже про решту світу.