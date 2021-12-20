"Велика приватизація:" необхідний комплексний план
20:06 16 липень Київ, Україна
Державний пакет акцій київського готелю «Дніпро» був проданий на відкритому аукціоні. На думку політолога Віталія Бала, процес приватизації держмайна повинен мати комплексний план, а не орієнтуватися на одноразовий прибуток.
«Безумовно, потрібно проводити приватизацію. Треба віддавати в управління приватному бізнесу об'єкти, які не мають ніякого відношення до стратегічних і національним інтересам України. Треба це тільки вітати і сподіватися, що гроші від цих угод підуть до бюджету України, а не де-небудь будуть виведені за межі », - сказав Бала.
Він підкреслив, що об'єкти стратегічного значення повинні залишатися у власності держави.
«Все, що стосується сфери послуг і знаходиться в розпорядженні Офісу президента, треба продавати і не доводити до жахливого стану, тому що часто ми бачимо, що державні, комунальні об'єкти в неналежному стані», - підкреслив експерт.
За його словами, приватизація не повинна проводитися з метою отримання одноразової прибутку.
«Для того щоб проводити велику приватизацію, програма не повинна виходити з принципу, скільки грошей за неї отримаємо. Вона повинна відповідати загальному комплексному плану України з розвитку економіки. Тільки тоді від цього буде користь », - підсумував Віталій Бала.
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