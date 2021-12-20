"Велика приватизація:" необхідний комплексний план

«Безумовно, потрібно проводити приватизацію. Треба віддавати в управління приватному бізнесу об'єкти, які не мають ніякого відношення до стратегічних і національним інтересам України. Треба це тільки вітати і сподіватися, що гроші від цих угод підуть до бюджету України, а не де-небудь будуть виведені за межі », - сказав Бала.