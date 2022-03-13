Лікарні переповнені пораненими рашистами

Поранених та мертвих рашистів вивозять додому лише після Білорусії. Спочатку всіх звозять до лікарень прикордонних міст республіки. Також відбувається і у Криму. У місцеві лікарні півострова звозять поразки окупантів. З персоналу лікарень примусово взяли підписки про нерозголошення під загрозою звільнення.

Також стало відомо, що запасів крові не вистачає, у зв'язку з чим білоруська влада в республіці закликає бюджетників здавати кров для окупантів.

Крім того, медики не справляються з таким великим напливом поранених, тож деякі рашисти помирають, навіть не дочекавшись допомоги.

Цинічно надходять і російські військові, які організовують братські могили в Білорусії або спалюють тіла померлих окупантів. Ймовірно, у таких випадках, родичі рашистів отримають повідомлення "зник безвісти", а влада агресора не виплачує обіцяних компенсацій.

Як би окупанти не намагалися приховати реальні втрати на фронті своєї живої сили, правда все одно виходить назовні, адже йдеться не про сотню людей і навіть не про тисячу.. За попередніми даними, лише на 14-й день війни, небоєздатних, тобто поранених рашистів, уже налічувалося понад 30 тис. осіб. І якщо за такої цифри вже спостерігаються масові випадки дезертирства, через тиждень рашисти тікатимуть цілими полицями.