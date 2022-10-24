Понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів за капризи податківців

Останнім часом все частіше публікується інформація від ДПС щодо правильності подання таблиці даних платника ПДВ та пояснення до неї. Не було б нічого дивного, якби тими ж самими податківцями масово не блокувалися як податкові накладні, так і зазначені таблиці. У статті "Блокування податкових накладних аграріїв під час війни або як податкова добиває сільське господарство" вже згадувалося масштаб блокування таблиць, але цікавим є питання, хто саме блокує податкові накладні з таблицями на центральному рівні ДПС і скільки обходиться це пересічним платникам податків.

Є певний список причин блокувань податкових накладних та таблиці даних платника ПДВ. Звичайно, якщо платник справді відповідає таким причинам, то податкова має законне право не лише на блокування його ПДВ-операцій, а й на жорсткіші дії.

Проте часто-густо податківці зловживають своїм правом «вето». Чи то незнання, чи інші суб'єктивні причини, але податківці блокують навіть сумлінних платників податків. Платника свідомо та примусово заганяють у тінь. А потім дивуються, чому економіка у тіні…

То хто ж є членами комісії при ДПС, які блокують податкові накладні та не враховують таблиці платників ПДВ?

З таким питанням було надіслано запит до ДПС України, щоб надали відповідь про склад Комісії центрального рівня ДПС України. Яка ж їхня відповідь? Це таємниця, адже йде війна тощо. Хоча і платник, і будь-яка зацікавлена особа знає, хто є головою цієї комісії. Тому робити таємницю із цього просто безглуздо.

Але найцікавіше питання – скільки подано позовів проти ДПС України у справі неврахування Таблиці платника Комісією центрального рівня, та скільки відшкодовано видатків судового збору позивачам, тобто платникам. Виявляється це не публічна інформація, тому відповіді немає і, напевно, не буде.

Що ж, якщо у відповіді відмовили, бо це не публічна інформація, то у відкритих джерелах цю інформацію можна отримати за кілька хвилин. Цифри немаленькі – за 9 місяців 2022 року сума, яку ДПС відшкодувала судового збору платникам, становить 2,276 млн. грн.. у середньому щомісяця понад чверть мільйона бюджетних гривень коштів платників податків з державного бюджету витрачалися на користь інших платників податків, які зазнали обмеження з боку податківців щодо блокування їх діяльності через блокування податкових накладних та відхилення таблиць платника ПДВ. Додамо до цих двох мільйонів ще витрати судового збору, які ДПС витратила на апеляції, щоби юридичний відділ захищав

Ймовірно, тому список членів Комісії центрального рівня ДПС є секретом, тому що тут простежується дія чи бездіяльність, яка вплинула на втрати бюджетних коштів.

Чи знає про це в.о.. голови ДПС України та її заступники, яких ніхто не ховає від очей платників податків, а їхні особи прикрашають сайт ДПС, на відміну від членів Комісії? З якого часу витрачання бюджетних коштів теж є непублічною інформацією? Хто відшкодує втрати бюджету та чи покарають винних?

Мабуть, Стратегічні цілі діяльності Державної податкової служби України за 2022 рік повністю провалені, і винна в цьому не війна…