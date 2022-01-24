Бойові дії-це єдиний важіль, за допомогою якого РФ може тиснути на політичне керівництво України, вважає військовий експерт Олег Жданов

Порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі не було несподіваним, заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов.
"І я, і деякі [інші] експерти говорили, що це перемир'я - до початку політичного сезону в Україні. Як тільки почнеться політичний сезон, перемир'я буде зірвано будь-яким способом для того, щоб відновити бойові дії. Це єдиний важіль, за допомогою якого Російська Федерація сьогодні може тиснути на політичне керівництво України", - сказав він.
Жданов додав, що вести обстріл в серпні, коли українські парламентарі були на канікулах, "не мало сенсу".
"А сьогодні кожна втрата, кожен убитий боєць - це тиск. Пан [заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро] Козак, представник Російської Федерації по Україні, сказав чітко та ясно - вони очікують від нас змін до Конституції, де будуть прописані всі вимоги, які вони озвучували - особливий статус Донбасу, право вето на зовнішньополітичні та внутрішньополітичні рішення, амністія та так далі. [Президент РФ Володимир] Путін не для того починав війну, щоб так просто її припинити. Тому вона й триває", - додав експерт.
У 2014 році, відразу після анексії Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією з проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри факти та докази, що надавала Україна.
22 липня 2020 року Тристороння контактна група узгодила режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня. Президент України Володимир Зеленський відзначав, що Об'єднані сили на Донбасі будуть відповідати на ворожі обстріли й після набуття перемир'я чинності.
За словами начальника Генштабу, головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака, режим припинення вогню виконувався по обидва боки, поодинокі випадки його порушення не носили системного характеру. 26 серпня в штабі ООС повідомили, що за перший місяць режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі в рядах українських військових немає бойових втрат і поранень.
6 вересня в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об'єднаних сил недалеко від Причепилівки Луганської області один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісні з життям. Це перша втрата ЗСУ з початку дії режиму припинення вогню.
Ще один військовослужбовець отримав поранення в результаті прицільного обстрілу в районі Красногорівки Донецької області, двоє - під час вибуху невідомого пристрою в районі Новгородського (один з них на наступний день помер). Також 6 вересня стало відомо про загибель двох військовослужбовців на мінному полі під час евакуації з місця пожежі поблизу Верхньоторецька Донецької області.
У той же день відбулося позачергове засідання ТКГ, на якому ці події українська делегація назвала "окремими провокаціями". В Офісі президента зажадали від Росії "втрутитися в ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку" бойовиків.
9 вересня в штабі ООС поінформували про дотримання режиму припинення вогню.
"І я, і деякі [інші] експерти говорили, що це перемир'я - до початку політичного сезону в Україні. Як тільки почнеться політичний сезон, перемир'я буде зірвано будь-яким способом для того, щоб відновити бойові дії. Це єдиний важіль, за допомогою якого Російська Федерація сьогодні може тиснути на політичне керівництво України", - сказав він.
Жданов додав, що вести обстріл в серпні, коли українські парламентарі були на канікулах, "не мало сенсу".
"А сьогодні кожна втрата, кожен убитий боєць - це тиск. Пан [заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро] Козак, представник Російської Федерації по Україні, сказав чітко та ясно - вони очікують від нас змін до Конституції, де будуть прописані всі вимоги, які вони озвучували - особливий статус Донбасу, право вето на зовнішньополітичні та внутрішньополітичні рішення, амністія та так далі. [Президент РФ Володимир] Путін не для того починав війну, щоб так просто її припинити. Тому вона й триває", - додав експерт.
У 2014 році, відразу після анексії Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією з проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри факти та докази, що надавала Україна.
22 липня 2020 року Тристороння контактна група узгодила режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня. Президент України Володимир Зеленський відзначав, що Об'єднані сили на Донбасі будуть відповідати на ворожі обстріли й після набуття перемир'я чинності.
За словами начальника Генштабу, головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака, режим припинення вогню виконувався по обидва боки, поодинокі випадки його порушення не носили системного характеру. 26 серпня в штабі ООС повідомили, що за перший місяць режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі в рядах українських військових немає бойових втрат і поранень.
6 вересня в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об'єднаних сил недалеко від Причепилівки Луганської області один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісні з життям. Це перша втрата ЗСУ з початку дії режиму припинення вогню.
Ще один військовослужбовець отримав поранення в результаті прицільного обстрілу в районі Красногорівки Донецької області, двоє - під час вибуху невідомого пристрою в районі Новгородського (один з них на наступний день помер). Також 6 вересня стало відомо про загибель двох військовослужбовців на мінному полі під час евакуації з місця пожежі поблизу Верхньоторецька Донецької області.
У той же день відбулося позачергове засідання ТКГ, на якому ці події українська делегація назвала "окремими провокаціями". В Офісі президента зажадали від Росії "втрутитися в ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку" бойовиків.
9 вересня в штабі ООС поінформували про дотримання режиму припинення вогню.
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