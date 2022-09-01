Блокування податкових накладних аграріїв під час війни чи як податкова добиває сільське господарство

Сільське господарство є не переоціненою галуззю економіки, що забезпечує населення основним – їжею. Під час війни без сільського господарства ми приречені на голод, а отже, на поразку.

Очевидно, що підтримка вітчизняного сільгоспвиробника має бути обов'язковим елементом держави. Але ми вже звикли, що допомоги від держави не дочекатись. Відомий вислів: «Якщо влада не може допомогти, нехай принаймні не заважає».

Український фермер протягом 2022 року зіткнувся із проблемою реалізації своєї продукції, а підвищення цін на добрива та паливо ще більше робить сільське господарство витратним. Тим не менш, вітчизняні сільськогосподарські підприємства намагаються працювати в будь-яких умовах, рятуючи нас та весь світ від голоду.

Але якби ще влада не заважала.

Аграрії завжди прагнуть розвиватися, збільшуючи різноманітність своєї продукції. Для її безперешкодної реалізації потрібно отримати «добро» від податківців. Відповідно до законодавства, платник ПДВ може подати спеціальну таблицю, де вписує нову продукцію, яку планує реалізовувати, вписує та описує з додаванням усіх документів, що підтверджують, перелік усіх предметів, що використовуються для виготовлення такої продукції. Таблиця подається для того, щоб новий товар враховувався як такий, що на постійній основі реалізується, щоб у майбутньому, коли збереться врожай і продаватиметься продукція, податківці не заблокували податкову накладну. Адже блокування податкової накладної негативно позначиться на покупці такої продукції, який втрачатиме кошти у розмірі ПДВ. Звичайно, покупець неабияк подумає перед тим, як укласти угоду з таким продавцем, та й інші потенційні покупці обходитимуть такого фермера десятою дорогою. Від цього програє сільгоспвиробник, якому й так цього року довелося несолодко.

Проте згадана таблиця приймається податківцями не завжди. Більше того, вона майже ніколи не приймається податківцями… Причому блокуються таблиці не лише новостворених господарств, а й десятиліттями працюючих в аграрному бізнесі. Співробітники податкової настільки обізнані у сільському господарстві, що блокують до 100% таблиць. У 2021 році відсоток таблиць сільськогосподарських товаровиробників, за якими було прийнято рішення про неврахування, становив в середньому 74,1% в Україні. Лідером у цьому рейтингу стала Одеська область з рівнем відмов у прийнятті Таблиці у 103,4% (при поданих платниками 671 таблиці, було враховано 694 таблиці). Одеська область є найбільшою аграрною областю по сільгоспземлях та сільськогосподарських підприємствам. У липні 2022 року на Одещині відсоток відмов зменшився до 69,6 %, але більша половина досі чекає свого часу… а час минає, а податкові накладні вже блокуються, і аграріям якось треба вирішувати цю проблему з податківцями…

Аналогічні ситуації з більшості областей – таблиці не враховуються, отже й нова продукція не враховується як товар, що на постійній основі поставляється (виготовляється) аграрієм для запобігання блокуванню податкових накладних цієї продукції. Причому дізнатися про ситуацію з урахуванням-неврахування таблиць безпосередньо в обласних управліннях ДПС неможливо – керівники вважають таку інформацію не публічною! Напевно, є що приховувати.