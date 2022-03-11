Бізнесу знову потрібно пристосовуватися до нових обмежень

19:05 15 жовтень Київ, Україна

Економічний експерт В'ячеслав Биковець зазначив, що нові карантинні обмеження та критерії визначення епідемічних зон повинні враховуватися при веденні бізнесу, підприємцям потрібно врахувати всі можливі негативні наслідки.

«Бізнес багато втратив, особливо за два місяці цього карантину. Коли все це починалося, суб'єкти господарської діяльності дуже постраждали. На ринках - те ж саме. Але незважаючи на це, ніхто ще не дотримується карантинних правил. Тому, в першу чергу, все залежить від кожної людини. Цифри, які ми бачимо кожен день - вони просто лякають. Тому тільки дотримання вимог може врятувати ситуацію, але все-таки економіка повинна працювати, люди повинні створювати продукцію, треба, щоб надходили податки, виплачувалися пенсії, треба фінансувати, кінець кінцем, медицину», - сказав Биковець.

Биковець зазначив, що бізнесу варто налаштуватися на те, що доведеться пережити посилення обмежень. При цьому він додав, що такі посилення, хоча і будуть мати негативні наслідки для економіки, але матимуть сенс для країни, якщо буде забезпечений механізм контролю за дотриманням санітарних правил.

«Мені здається, що треба посилити контроль за дотриманням карантину. Не дотримуються правил, за винятком окремих магазинів. Дуже рідко, коли охоронець робить зауваження та просить надіти маску», - додав експерт.

Економіст зазначив, що повною мірою адаптуватися до карантину неможливо, і це не вдасться всім категоріям бізнесу.