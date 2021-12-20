Бізнес не переживе нові карантинні обмеження

19:52 10 серпень Київ, Україна

Зростання захворюваності не перестає рости, відповідно вводять нові і нові обмежувальні заходи, посилюють карантин , але не можна повторювати помилку "весни", не можна зупиняти роботу бізнесу.

Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь



"Ні в якому разі не можна обмежувати роботу малих і середніх підприємств. Звичайно, працювати вони повинні з дотриманням всіх заходів безпеки, які зберігали здоров'я громадян. Але реальний сектор повинен працювати!



Другої хвилі обмежувальних заходів, типу тієї, що була навесні, більшість з представників реального сектора, малого і середнього бізнесу, просто не переживуть. З усіма наслідками, що випливають звідси наслідками - зростанням безробіття, зниженням внутрішнього валового продукту, рецесією економіки.



І це все - на тлі нового витка кризи, який вже починається. Він і так вдарить по багатьох. Але якщо у нас ще й почнуть адміністративними рішеннями зупиняти роботу малого і середнього бізнесу - отримаємо виток проблем в збільшеному вигляді ".