Бізнес не переживе нові карантинні обмеження

Зростання захворюваності не перестає рости, відповідно вводять нові і нові обмежувальні заходи, посилюють карантин, але не можна повторювати помилку "весни", не можна зупиняти роботу бізнесу.
Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь
"Ні в якому разі не можна обмежувати роботу малих і середніх підприємств. Звичайно, працювати вони повинні з дотриманням всіх заходів безпеки, які зберігали здоров'я громадян. Але реальний сектор повинен працювати!
Другої хвилі обмежувальних заходів, типу тієї, що була навесні, більшість з представників реального сектора, малого і середнього бізнесу, просто не переживуть. З усіма наслідками, що випливають звідси наслідками - зростанням безробіття, зниженням внутрішнього валового продукту, рецесією економіки.
І це все - на тлі нового витка кризи, який вже починається. Він і так вдарить по багатьох. Але якщо у нас ще й почнуть адміністративними рішеннями зупиняти роботу малого і середнього бізнесу - отримаємо виток проблем в збільшеному вигляді ".
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