Битва за Київ: Кличко vs Верещук

18:58 15 вересень Київ, Україна

Глава Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко вважає, що найбільші шанси пройти до другого туру виборів в мери Києва в Ірини Верещук

Він нагадав, що Верещук займає другу позицію за соціологічними опитуваннями. Чинний мер Віталій Кличко - має рейтинг 38%.

"Кілька партій беруть участь у виборах мера тільки для того, щоб завести якомога більше людей до фракції. І тільки Ірина Верещук, Андрій Пальчевський, Олексій Кучеренко та Сергій Притула по-справжньому будуть битися за посаду", - пише Дорошенко.

Однак до другого туру вийде, швидше за все, Верещук, прогнозує Дорошенко.

"Оскільки Верещук займає друге місце серед уподобань киян і при цьому має найбільшу можливість нарощувати свої ресурси, то саме вона має найбільше шансів вийти до другого туру", - додає він.

Опинитися в другому турі з представником влади не хотілося б переважній більшості мерів міст України, пише Дорошенко. Для цього останні повинні мобілізувати всі можливі ресурси, щоб перемогти в першому турі, прогнозує він.

"Поєдинок з владою завжди є ризикованим для будь-якого рейтингового кандидата. У тому числі тому, що тоді починає працювати антирейтинг. У людини при владі, яка хоче переобратися, він частіше більший від опонента", - додає він.

Дорошенко вважає Верещук одним з кращих фахівців у фракції.