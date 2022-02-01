Битва за Київ: Кличко vs Верещук

Глава Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко вважає, що найбільші шанси пройти до другого туру виборів в мери Києва в Ірини Верещук
.
Він нагадав, що Верещук займає другу позицію за соціологічними опитуваннями. Чинний мер Віталій Кличко
- має рейтинг 38%.
"Кілька партій беруть участь у виборах мера тільки для того, щоб завести якомога більше людей до фракції. І тільки Ірина Верещук, Андрій Пальчевський, Олексій Кучеренко та Сергій Притула по-справжньому будуть битися за посаду", - пише Дорошенко.
Однак до другого туру вийде, швидше за все, Верещук, прогнозує Дорошенко.
"Оскільки Верещук займає друге місце серед уподобань киян і при цьому має найбільшу можливість нарощувати свої ресурси, то саме вона має найбільше шансів вийти до другого туру", - додає він.
Опинитися в другому турі з представником влади не хотілося б переважній більшості мерів міст України, пише Дорошенко. Для цього останні повинні мобілізувати всі можливі ресурси, щоб перемогти в першому турі, прогнозує він.
"Поєдинок з владою завжди є ризикованим для будь-якого рейтингового кандидата. У тому числі тому, що тоді починає працювати антирейтинг. У людини при владі, яка хоче переобратися, він частіше більший від опонента", - додає він.
Дорошенко вважає Верещук одним з кращих фахівців у фракції.
"У людини, яка досягла всього сама, не може бути простого характеру. Тому подивимося "битву титанів" у другому турі виборів в мери Києва. Особисто я втомився від безгосподарності в місті, де грошей більше, ніж треба, і потрібно лише витрачати їх з найбільшою ефективністю", - резюмував експерт.
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