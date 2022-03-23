Біолабораторії чи українці не кролики -2

У своїй нещодавній розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном Байден порушив і тему секретних біологічних лабораторій США на території України. Про це прямо та наполегливо поцікавився офіційний представник Китаю Чжао Ліцзянь ще 8 березня. Він вимагає від американської сторони розкрити, чим займаються «американські військові біолабораторії» в Україні. Для Китаю відповідь на це питання життєво важлива, адже такі самі біолабораторії є не тільки в Україні, а й у Грузії та Казахстані, останній має майже 2000 км кордону з КНР.

Розташування цих об'єктів має значення ще й тому, що при розробці будь-якого патогену враховуються такі фактори як регіон та його клімат, генетичні особливості корінного населення, шляхи міграції птахів та тварин як потенційних розповсюджувачів інфекцій. Причини паніки зрозумілі, враховуючи, що у військовій доктрині США Китай вважається одним із супротивників.

Складається враження, що минулі заяви залишилися у минулому, як у милої рибки з відомого мультфільму, очима грюкнув і новий день. Байден заявив, що наявність цих лабораторій, яке підтверджувалося вже неодноразово, причому на офіційному рівні, є фейком, який розповсюджує Росія.. Але в нас з вами з пам'яттю поки що все гаразд.

Факт роботи цих лабораторій підтверджувало Посольство США в Україні ще у квітні 2020 року, на запит опозиційних депутатів, більше того, у відповіді на запит уточнювалося, що біологічні програми в Україні розробляються та фінансуються Пентагоном. Результати роботи також одержує військове відомство США.

Підтвердила функціонування біологічних дослідницьких об'єктів і заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка 9 березня цього року відкрито заявила, що США спільно з українськими колегами ведуть екстрене знищення «дослідницьких матеріалів», аби не потрапили до чужих рук. Якщо на даних об'єктах проводилася мирна та законна робота зі створення вакцин та попередження поширення небезпечних вірусів, то логічно було б уявити ці підсумки світової громадськості, зараз саме час. У світі вирує пандемія коронавірусу і всі напрацювання були б корисні, кожен проривний крок може наблизити планету до перемоги над COVID-19 від якого загинуло 6 мільйонів людей. Але ні, США явно намагаються приховати те, чим вони там займалися, а отже, звинувачення у порушенні Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї не такі вже й надумані.

Біолабораторії отримали від американського Агентства зі зниження загрози безпеці понад два мільярди доларів, а на випробування української вакцини від коронавірусу, які мали проводитися на приматах у Польщі, не знайшлося 300 млн євро. То що там відбувалося? Може варто проспонсувати вже готову вакцину, якщо вже США заявляють, що біолабораторії працюють над їх створенням? Цікавий момент, де зараз знаходиться персонал українського сегменту цих об'єктів, адже це очевидці, які можуть пролити світло на сферу діяльності біолабораторій.. Дуже цікавить факт проведення досліджень на військовослужбовців ЗСУ.

Цю тему порушила у своєму черговому розслідуванні журналістка з Болгарії Діляна Гайтанджієва ще у січні цього року. Вона стверджує, що їй до рук потрапили документи, з яких випливає, що військове відомство США провело біологічні експерименти над 4400 військовослужбовцями в Україні та 1000 у Грузії. Вела робота з вірусом конго-кримської геморагічної лихоманки, хантавірусами та лептоспірозом.. Проект UP-8, за авторством американського агентства зі зниження військової загрози, здійснювався з 2017 по 2020 рік.

Спалах інфекційних захворювань відзначався і раніше включаючи смертельні випадки. Деякі схильні пов'язувати спалахи геморагічної пневмонії у Тернополі у 2009 році, холери у 2011-му чи гепатиту у 2017-му з діяльністю саме цих лабораторій.

То як же знамените – українці не кролики, товаришу президент? Завісу відкрив керівник офісу президента Єрмак, який зазначив, що Зеленський поводиться «неймовірно мужньо», добре спить, а це вже за його власним визнанням, і дає позитив «не в сенсі усмішок, а від своїх кроків». Ну хоч хтось у країні добре спить.