Біженці з України в Європі

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців опублікувало дані щодо України, згідно з якими 2 мільйони 950 тисяч людей були змушені залишити свої будинки у пошуках порятунку.

Основне навантаження з розміщення біженців припало на Польщу, яка намагається облаштувати понад 60% громадян України, які покинули країну, а це 1 мільйон 700 тисяч жінок, дітей та старих людей.

12 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, згідно з яким українці, які в'їхали до Польщі після 24 лютого, можуть проживати та працювати там 18 місяців з можливістю продовження ще на 18 місяців.

Відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року, приймаюча сторона зобов'язується забезпечити їх житлом, їжею, усіма видами освіти, включаючи вищу та медичні послуги, включаючи складні операції.

Понад 450 тисяч біженців прийняла Румунія, 260 тисяч – Угорщина, близько 200 тисяч обрали Словаччину, майже 90 тисяч – Молдову. Незважаючи на гучні заяви Зеленського, що українці не підуть до Росії, там уже прийняли 260 тисяч українців та заявляють, що мають заявки від 2,5 мільйона охочих.

Приблизно 30 тисяч людей в'їхало до Німеччини, яка вже попросила Польщу призупинити відправлення поїздів з біженцями з України, оскільки влада не справляється з потоком. Ті, хто вже в Німеччині, зазнають труднощів із розміщенням.

Справа в тому, що останні роки до Німеччини за допомогою звернулося близько 2 мільйонів людей із Сирії та Лівії. Представники МВС заявляють, що змушені вживати заходів щодо скорочення припливу біженців, оскільки система близька до краху, але ці заходи не є ефективними. Суворі умови проживання на закріплених територіях, залишати які заборонено, можливість займати лише найнепрестижніші вакансії, не зупиняють охочих, люди тікають від війни.

Прийняла біженців і Чехія. Там розміщено близько 80 тисяч громадян України, хоча очікується приїзд близько 200 тисяч. Для Чехії це серйозне фінансове навантаження. Підраховано, що допомога біженцям коштуватиме бюджету 7,5 млрд крон – це близько 300 млн євро. Звичайно, уряд Чехії розуміє, що люди шукають порятунку і пам'ятає про гуманістичні цінності, але не має зайвих 300 мільйонів.

За прогнозами ООН, міграційна криза у зв'язку з війною в Україні може стати наймасштабнішою в Європі. Очікується, що кількість біженців перевищить 5 мільйонів людей і навіть може сягнути 12 мільйонів. Поки що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн завила, що ЄС готовий прийняти будь-яку кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу. Однак у самій Німеччині потік біженців розглядають як інструмент розколу Європи, яким скористався Путін. Про це заявила співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен.

США, у притаманній їм манері, заявили про готовність прийняти біженців, але висловили надію, що люди, які втратили свій дах, залишаться на території ЄС. Намірів підтримати Європу крім як словами поки що не висловлювалося. Можливо, США обмежаться лише військовою допомогою Україні, а турбота про мирне населення цілком і повністю ляже на плечі європейців.