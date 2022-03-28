Безмежна допомога для України

У ході благодійного концерту-марафону на підтримку України Save Ukraine 27 березня президент Зеленський намагався просунути думку, що країни Заходу тремтять від можливості розповсюдження війни та на їх території, а фактично його виступ звівся знову на прохання дати зброї: «Озбройте свободу: дайте літаки, ППО, танки, боєприпаси».

Створюється відчуття, що зброя, що поставляється в Україну, просто розчиняється в небуття.. Такі країни, як Великобританія, заявляють, що обсяг переданої Україні зброї серйозно спустошив їхній власний арсенал.. Не дивно, що у відповідь на чергове прохання про допомогу міністр оборони Великобританії Бен Уоллес порадив Зеленському зосередити зусилля на постачанні та відновленні російської та радянської техніки, яке вже є на озброєнні.

Мовляв, на сучасні танки потрібно готувати екіпажі. Те саме нам говорили і про авіацію… шукайте старі радянські, нам довго і дорого знімати з сучасних літаків апаратуру стандартів НАТО і на підготовку пілотів також потрібна велика кількість часу. Адже багато мільйонів доларів довгі роки виділялися на навчання ЗСУ, виходить чи не тому вчили чи гроші вкрали.

Подібну риторику підтримав і Борис Джонсон, який також засумнівався у необхідності постачання літаків та танків та назвав достатнім передачу Джавелінов, Старстрейков та Енлоу.

Але навіть із передачею радянської техніки також є проблеми. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, незважаючи на спроби Зеленського його присоромити, заявив, що «Угорщина виступає на боці Угорщини» і на початку березня законодавчо заборонив передачу зброї Україні та транзит озброєння через свою територію.

По повітрю постачання зброї давно неможливе. Проте вихід знайшовся. Польща надала свою територію як хаб для постачання зброї та боєприпасів. 27 лютого ЄС ухвалив рішення відійти від своїх принципів та профінансувати летальну зброю для України на суму 450 мільйонів євро та ще 50 на нелетальне озброєння та припаси.

Але постачання буксують. З обіцяних 3 березня Німеччиною 2700 зенітно-ракетних комплексів «Стріла» до 17 березня до Польщі прибули лише 500 штук та подальші поставки не плануються. Так як комплекси були зняті з озброєння Бундесверу і просто зберігалися на складах чекаючи на утилізації, не всі вони справні, пише німецька « Вельт », а протокол перевірки занадто об'ємний, щоб витрачати на нього дорогоцінний час.

Проте, є ще один момент. Розподіл зброї вже на території України координується абияк, або взагалі ніяк. Фактично, хто встиг урвати той і озброєний. Сучасне озброєння рідко потрапляє до рук іноземних добровольців, що різко змінює їх погляд на події, що відбуваються, а іноді не дістається навіть ЗСУ. Подальша доля зброї ніким не відстежується. Проблеми постачальників закінчуються на польських аеродромах. У результаті на території України вже знаходиться зброя близько 3 мільярдів доларів і Зеленський просить ще.