16:18 02 квітень Київ, Україна

У Росії люблять говорити про "бездуховність" Заходу і про якісь гіпотетичні російські традиційні цінності. Мовляв, в Росії люди бідні - зате більш віруючі і консервативні. І те й інше насправді просто насаджувані номенклатурою міфи для виправдання будь-якого владного беззаконня.



Пропаганда путінського режиму завзято розповідає нам, що Захід загниває. Гей-паради, негритянські бунти, держборг США, збоченці, бомжі на вулицях, масові розстріли в школах, нашестя мігрантів в Європі, західна розпуста, наркоманія, проституція, ЛГБТ, феміністки, BLM, і взагалі - повна бездуховність і тотальне гріхопадіння. Кремлеботи і проплачені блогери охоче постійно це ретранслюють.



«В Росії цього бруду не має і бути не може. В Росії є скрепи!» - верещать кремлеботи. Але ж абсолютно незрозуміло, що мається на увазі під чиновницькою мантрою про «наші традиційні духовно-моральні цінності», яких немає у інших цивілізованих народів? Хтось зможе пригадати хоча б 4-5 «духовно-моральних цінностей» росіян, яких немає у інших цивілізованих народів? Є, звичайно, одна традиційна «історична скрепа», якій вже дуже багато століть – наповнення годівниці для чинуш. Посада у сучасній Росії розглядається як законний спосіб збагачення. Це вважається нормою і ніким не заперечується. Може, цю "духовно-моральну цінність", яку треба захищати, і має на увазі номенклатура?!

Що стосується питання віри та релігійності. Кремль постійно говорить про якусь надзвичайну релігійність росіян. «Божа нація». Але релігійність визначити досить просто - це коли людина, наприклад, відвідує регулярні релігійні служби. Тобто «не на словах, а на ділі».



Дані WVS (Всесвітній огляд цінностей - дослідницький проект, який об'єднує соціологів по всьому світу, що вивчають цінності і їх вплив на соціальне і культурне життя. WVS провів соціологічні дослідження вже в 97 країнах, які охопили в цілому 90% населення.) якраз і показують яка частка жителів європейських країн відвідує релігійні служби раз на тиждень або частіше. Якщо коротко: max в Польщі - 47%, min в Данії - 2,5%.



Виявилося, що в Росії релігійних людей 7%, а у "серці розпусти" Нідерландах в півтора рази більше. Середня частка релігійних людей в країнах з легальними одностатевими шлюбами теж вище, ніж в РФ, - 9%. У країнах НАТО і ЄС, які «ведуть війну проти традиційних сімейних цінностей», віруючих людей 16%.





Правда полягає в тому, що вільне демократичне суспільство дуже різноманітне, і в ньому є багато всього і всякого - як негативного, так і позитивного. Пропаганда путінського чекістського режиму висмикує все негативне. Тим часом, на Заході люди усвідомлено обрали пріоритет свободи над безпекою, що, незважаючи на деякі соціальні ризики, в цілому принесло для них набагато більше благ, внаслідок чого Західний світ є флагманом прогресу. І вони пишаються своїм вибором не комплексуючи з приводу негативних соціальних явищ, що настають за свободою, правильно розставляючи пріоритети.



На відміну від «загниваючого Заходу» сучасна Росія обрала шлях далекий від свободи. Здається, що ідеологією в сучасній Росії є аморальність і бездуховність. Вимушені жити в нужді, обмежені в правах люди, що народжують дітей за гроші, поступово втрачають людське обличчя. Запит на повернення смертної кари, ностальгія за Сталіним - це симптоми того зла, що народжується в душі простої людини. Гірка безвихідь та відсутність щастя серед простих росіян – одна з головних відмінностей російського соціуму. На «верхах» щастя теж в дефіциті. Притаманні Кремлівській владі примітивні потреби в збагаченні, жорстокості та хтивості дуже далекі від «традиційних духовно-моральних цінностей», про які так завзято розповідає пропаганда.