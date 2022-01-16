Безвісти зникла людина знайшлася ув'язненим в ОРДЛО

Правозахисник Тетяна Денисова повідомила, що завдяки обміну полоненими вдалося з'ясувати, що Роман Оніщук, який раніше вважався зниклим безвісти, перебуває в ОРДЛО.

Військовополонений раніше працював на залізниці у Львові. Після мобілізації у 2014 році пішов до участі в АТО. Виконуючи бойове завдання у 2015 році, був захоплений у полон. Проте про це ніхто із бойовиків не повідомляв. До 2018 року Оніщук вважався зниклим безвісти. Проте після обміну полоненими звільнені українські бійці розповіли про Романа. Незважаючи на виявлення Онищука, зв'язатися з ним чи хоча б визначити точне місце розташування людини не вдалося.

Тетяна Денисова заявила, що окупанти порушили не лише українське законодавство, а й міжнародне право. По суті, це не полон військового, а викрадення. Чому про Романа ніхто не повідомив не відомо. Бойовики не вимагали викуп у рідних, а отже, сенс приховування викрадення людини, на жаль, може бути вкрай негативним. Оніщук міг весь цей час зазнавати тортур, його могли примушувати до рабства і все це тільки заради втіхи бойовиків. Однак це лише припущення.

Денисова звернулася до Червоного хреста для того, щоб представники організації визначили місцезнаходження бранця і доклали всіх зусиль для його звільнення.