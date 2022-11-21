Без мобілізованих і життя погане

20:39 20 листопада Київ, Україна

Мобілізованому з Примор'я заплатили 8924 рублі, замість обіцяних путіним 200 тис. Чоловіку, якого призвали 23 вересня, за цей час на рахунок прийшов лише один переказ, про що повідомила його дружина. Наразі його тримають у підвалі у Завітному Бажанні Донецької області, бо він відмовився воювати через відсутність обіцяної винагороди. Втім, навіть така сума – справжній подарунок. Раніше солдатам платили щонайбільше 1 тис. рублів.

Відомо, що росія – це країна злодіїв та шахраїв. Але цинізм путіністів все одно вражає. Маючи на своїх рахунках мільярди, заявляючи про необхідність переводити економіку на "військові рейки", постійно нагадуючи всім навколо, що "росіяни своїх не кидають", кремль відправляє на смерть власний народ десятками тисяч, виплачуючи їм зарплату, нижчу за прожитковий мінімум вдвічі.

Але ще більше вражає реакція самих росіян. Лише одиниці із найбільш зомбованого населення вирушають на війну добровільно з ідейних міркувань. Інші ж бачать у цьому можливість заробити. І навіть коли їх масово обманює все політичне та військове керівництво, вони нічого не роблять. Окремі випадки протестів серед мобілізованих трапляються, але далі за крики справа не доходить.

У такому разі не дивно, чому путіністи не побоюються обкрадати навіть смертників, які в будь-якій цивілізованій країні вже підняли б на вила кожного, хто брав участь у обмані. Росіяни дозволяють так із собою поводитися. Мабуть, рабська свідомість так і залишається їхньою найсильнішою якістю.