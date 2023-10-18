Без дурнів і життя погане

09:05 18 жовтня Київ, Україна

Мінпромторг росії оголосив про плани витратити 100 млрд рублів, щоб створити "суверенне обладнання" для виробництва чіпів до 2027 року. Гроші будуть витрачені на дослідно-конструкторські роботи у сфері розробки обладнання для виробництва мікро-, НВЧ-, силової та оптоелектроніки, а заразом і різних спеціалізованих матеріалів.

Нині такі верстати робить тільки нідерландська компанія ASML, яка лише у 2022 році вклала у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи втричі більше коштів. Більше того, недостатньо просто закупити верстати. Для того, щоб розвинути аналогічні галузі, країни десятки років вкладали у розвиток власного населення. Для виробництва чіпів потрібні відповідні кадри, а також масштабна інфраструктура.

Через цей вкрай складний процес Китай прагне захопити Тайвань, адже цей острів є світовим лідером виробництва чіпів і його захоплення дозволить Китаю стати практично монополістом виробництва мікроелектроніки.

Розмови про те, що Мінпромторг може вкласти 100 млрд рублів у виробництво чіпів і почне їх випускати в промисловому масштабі, це якраз таки відмінний привід для пропагандистів "принизити Захід", а чиновникам з міністерства збагатитися за рахунок бюджетних коштів.