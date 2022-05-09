БЕЗСМЕРТНИЙ ПОЛК НАЦИСТСЬКОЇ РОСІЇ

19:07 08 травня Київ, Україна

9 травня в росії і на окупованих територіях України плануються ходи «безсмертного полку», паралельно з повномасштабною війною, що триває, розв'язаною росією проти України.



Росія стала рашистським рейхом і звела людиноненависницьку ідеологію та брехню в ранг державної політики. Хода «безсмертного полку» – аналог нацистської атрибутики.



Путін назбирав в Україні достатньо вбитих солдатів на новий «безсмертний полк»: понад 24 тисячі загиблих за 2.5 місяці війни.



Путінський «безсмертний полк» - ганебна сторінка сучасної росії, яка вторгається до сусідніх держав з метою захоплювати, вбивати та руйнувати.



У так званій «ході» братимуть участь маленькі діти – споконвічно тоталітарний елемент, подібно до того, як у нацистській Німеччині діти та підлітки брали участь у вихваляючих фюрера заходах.



Путінська «Юнармія» - це аналог гітлерівського «Гітлерюгенда», вони беруть участь у ходах, а й у перспективі можуть бути кинуті на фронт.



Символ Z – показник неонацистської суті путінської росії, паралель із гітлерівською Німеччиною. Цей знак – аналог нацистської свастики, який має служити інструментом згуртування опрацьованих пропагандою росіян навколо явно злочинної та людиноненависницької ідеології сучасної росії.



Хода «безсмертного полку» - це важливий елемент пропаганди, що широко практикується в рф заради створення суспільства, не здатного сприймати альтернативні ідеї, так само як у Третьому Рейху геббельсівська пропаганда проникала в уми та душі німців.



Рівень антиукраїнської та антизахідної пропаганди в рф досяг такого рівня, що позбавлені можливості критично мислити росіяни бажають лише одного – знищити Україну, яка нібито загрожує росії.



Путін створив «суспільство ненависті» у «в'язниці народів», якою є сучасна росія. І тому, крім ходи полків, кремлівському диктаторові нічого запропонувати своєму народові.



Бажання путіна провести ходу «безсмертного полку» у Європі – ганебна спроба заплямувати російським нацизмом західну цивілізацію.



Фактичний геноцид українців за національною ознакою, зроблений російськими нацистами в Україні, подібний до того, як німецькі нацисти вбивали євреїв у роки Другої світової війни.



Хода «безсмертного полку» в ЄС – перший крок до внесення рашистської ідеології на Захід. Путін хоче створити у Європи ефект причетності до своєї злочинної ідеології.



Продовжуючи війну з Україною, росія не має морального права проводити такі заходи, тому що поводиться як нацистська держава, яка вбиває мирних людей на догоду своєму фюреру, втіленням якого став путін.



Сьогодні російсько-нацистська армія відтворює злочини проти людяності на війні з Україною, прикриваючись пам'яттю про Другу світову війну.



Існує фраза, автором якої часто називають У. Черчілля: «нацисти майбутнього називатимуть себе антинацистами». Путінська росія застосовує нацистські кліше та виставляє себе у ролі жертви. Таким чином, кремль виправдовує вторгнення в Україну, яке завдало лиха та незліченних руйнувань українському народу.



Російський нацизм – це абсолютно нове явище у міжнародній політиці: ніколи раніше світ не стояв перед настільки прихованою, але абсолютно очевидною небезпекою, яка загрожує повністю зруйнувати існуючу систему міжнародних відносин.



Росія виробляє у свого народу бажання знищити всіх, хто висловлює будь-яку альтернативну думку про події, що відбуваються, хода «безсмертного полку» - це важливий елемент психотехніки, що створює ілюзію важливості і величі.



Ідеологічна обробка підростаючого покоління в росії – аналог створення нацистського «Гітлерюгенда», посланого Гітлером помирати на безнадійному етапі Другої світової війни.



Рашизм – дітище путіна, що перевершило за рівнем цинізму та абсолютного зла нацистську ідеологію Третього Рейху.