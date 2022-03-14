Білоруси вперто протистоять війні

Відомо, що п'ять батальйонних груп білоруської армії знаходяться поряд із українським кордоном. За словами Лукашенка, "війська підготувалися відбивати атаки українських націоналістів". У слова старого "усача" вірять ще менше людей, ніж у рашистів. Очевидно, що білоруській армії було віддано наказ втрутитися у конфлікт та стати на бік окупантів.

Незважаючи на це, військові не підкоряються наказом і відмовляються вчиняти злочинне вторгнення в Україну. Їхні командири нічого не можуть вдіяти. На відміну від свого братського народу, білоруси не вірять пропаганді по місцевих телеканалах.. Оскільки білоруське ТБ використовує ідентичні наративи пропагандистів Кремля, то вони розуміють, що насправді відбувається в Україні. По-перше, їм страшно. По-друге, вони чітко розуміють, що війна безглузда, бо всі, у чому звинувачували українську сторону абсолютна ложа.

Щоб якось розпочати наступ, білоруське командування зробило спробу переодягнути солдатів у рашистські лахміття.. Однак і тут нічого не вийшло.

Проте довго залишатися в такому становищі білоруська армія не може. Або бійці візьму ініціативу в свої руки і почнуть штурм Мінська, або їм доведеться рано чи пізно розпочати наступ. У цьому випадку їхні шанси на виживання різко скорочуються, проте залишається можливість добровільної здачі в полон.