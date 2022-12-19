Білоруси в російському капкані

Агресія путінського режиму направлена не лише проти України. Лідер країни-терориста тихим сапом поширює свою агресію навіть на єдиного сусіда, єдиного союзника – білорусь.

Участь лукашенка у злочинній політиці путіна обходиться для білорусії та її населення занадто дорого. І чим далі затягується цей аншлюс, тим примарнішою для білорусів стає точка неповернення до демократичного суспільства.

Попри зубожіння власного народу, білоруський колорад в угоду кремлівському терористу йде вірною дорогою в економічну, політичну та військову прірву.

Наступного року на оборону білорусії буде витрачено астрономічну суму за білоруськими мірками — 1,139 млрд доларів. Це більш ніж удвічі більше, ніж було у 2018 році, коли на військові потреби було виділено близько $550 млн. При цьому цілком можливо, що сума ще більше зросте. Ну, а білорусам доводиться мовчати і терпіти, чекаючи, коли вся ця вакханалія закінчиться.

Але чи задоволені білоруси життям у російському капкані?

Опозицію не розглядаємо. На те вона й опозиція, щоб виступати проти.

Розглянемо силовиків та військових.

Перше. До білорусії продовжують прибувати російські найманці та на полігонах рб триває постійна підготовка російських підрозділів. Отже, білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів.

Але через загрозу потрапити в російський капкан – втягування білоруських військових та країни в цілому у війну з Україною, білоруські військові почали висловлювати невдоволення військово-політичним керівництвом рб.

«Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною», – йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, що межують з рб, значних змін не зафіксовано. Там, як і раніше, не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника, але білоруські військові схвильовані перспективою воювати проти України.

Друге. Білоруський диктатор шукає собі постійні виправдання за те, що не відправив до України власних військ, але надав свою територію для військ окупанта, які на початку війни здійснили вторгнення з території рб, а наразі здійснюють обстріли України. Крім того, білорусь продовжує забезпечувати російські сили технікою, продовольством, у білоруських шпиталях проходять лікування російські військові, а білоруські морги зберігають (спалюють) тіла здохлих російських потвор. Тарган лукашенко активно підтримує терористичну політику путіна. Він також переконує, що намагається «не допустити нападу на білорусь із боку Польщі, Литви і Латвії» та не дозволити «стріляти у спину росіянам».

Третє. Є очевидним, що лукашенко загнав свій народ в російський капкан, втягнувши свою державу у війну проти України, перетворивши білорусь на плацдарм для окупаційних сил російської федерації.

Але разом з тим, серед білоруських військових та силовиків є ті, хто не бажає топити країну в крові. Є ті, хто не маючи зброї, успішно воює проти злочинного режиму лукашенка та путіна. Серед білоруського суспільства виник партизанський та волонтерський рух, працює аматорська розвідка професійного рівня.

Також Україну захищає білоруський полк імені Калиновського. Названо на честь Кастуся Калиновського — одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти російської імперії у 1863 році, національного героя білорусі.

«Полк є обличчям народу білорусі. Він показує Україні, цивілізованому світові, що істинні білоруси стоять за правду, ведуть боротьбу проти великого зла – режимів путіна та лукашенка. У нас надважлива ціль — вільна Україна та вільна білорусь», – зазначив командир полку Денис, позивний «Кіт».

Керівники полку кажуть, їм дуже важливо, аби українці знали, що є режим лукашенка і є білоруський народ, який проти війни, проти агресії. Вони дуже сподіваються, багато роблять для цього, щоб їхні співвітчизники не воювали проти українців.

Білоруси, можливо, і звільняться з російського капкану, а от військово-політичне керівництво рб на чолі з лукашенком вже міцно затиснуті путінськими лещатами, які будуть тримати їх до військового суду, людського та Божого.