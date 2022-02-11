Білорусь втягують у російсько-український конфлікт

За даними військової розвідки країн Заходу, біля Білорусі сконцентрувалося 30 тис. особового складу Збройних сил РФ. Крім того, на полігони прикордонних областей РБ з Україною стягнули російські винищувачі та крилаті ракети «Іскандер», здатні вражати ціль на відстані до 500 км.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що концентрація російських військ на кордонах України є безпрецедентною і створює сильну загрозу для Європи за останні 50 років.

Підкоряючись Путіну, Лукашенко втягує Білорусь у конфлікт, який стає міжнародним. Військові експерти багатьох країн, у тому числі Росії, говорять про те, що навчання в РБ необхідні, щоб оточити Україну. У той самий час більшість з них вважає, що реальна війна є малоймовірною. Проте беручи участь у нагнітанні військової обстановки разом із Росією, Лукашенко ризикує отримати черговий пакет міжнародних санкцій, що призведе до ще більшої міграції білорусів із країни та занепаду всієї держави.