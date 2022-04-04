Білгород атакований

1 квітня, у місті рашистів Білгороді, було чути вибухи. Висаджено нафтобазу. На відео очевидців, видно, що база була атакована двома військовими гелікоптерами, що обриси сильно нагадують Мі-24. Літальні машини стоять на озброєнні як України, так і агресора. Проте мер Білгорода відразу заявив, що нафтобаза була атакована саме українськими силами.

У разі війни це логічно. Проте Україна не оголошувала війну рашистам. Наша країна провадить оборонні дії проти загарбника виключно на своїй території. Оскільки Київ не оголошував війни агресору, це дало велику світову підтримку та допомогу західних країн. Крім того, Міністерство оборони України заперечує причетність до бомбардування нафтобази в Білгороді, а Олексій Арестович заявив: "те, що відбувається на території Російської Федерації, проблеми виключно Російської Федерації і вирішувати вони їх повинні самі".

Якщо це не були українські сили, то цілком логічно припустити, що виконувалася спецоперація ФСБ як та, що призвела до початку другої чеченської війни.. Оскільки у рашистів не вистачає сил, а приводів для загальної мобілізації немає, не виключено, що спецслужби вирішили завдати шкоди власній інфраструктурі, щоб виправдати мобілізацію в майбутньому.

Цікаво й те, що, незважаючи на кричущий випадок, про нього ніхто не говорить. Насамперед це стосується пропагандистів. Адже якщо українські сили завдали удару по місту їхньої країни, то це сенсація та привід для нових звинувачень України та нагнітання обстановки з метою мобілізації населення.

Оголошення про те, що саме українські вертольоти прилетіли до Білгорода та підірвали нафтобазу, поставив пропаганду та влада рашистів у глухий кут. Офіційних заяв міноборони окупантів досі не було. Визнати, що українські вертольоти перетнули кордон, вилетіли із зони бойових дій, завдали удару по інфраструктурі великого міста, а потім зникли – зізнатися на брехні, що за кілька годин від початку війни ВПС України було знищено разом із аеродромами, підтвердити свідчення корупції не бачених масштабів. в армії та некомпетентність рашистських оборонних сил ППО. Спростувати – рівнозначно визнання атаки власної спецслужби на місто.