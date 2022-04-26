Бджоли не гудуть

В цій статті, я хочу нагадати, що деякі речі є фундаментальними у нашій Державі, а спроби дискредитації та незаконні зміни підвалин державності та права, несуть за собою негативні наслідки. Негативні наслідки будуть для тих, хто якраз дискредитує, порушує законність і порядок. Судний день наближається.

Найголовніше, про що хотів нагадати, так це про деяку безапеляційну дефініцію нашого життя, що етимологічно означає "встановлення меж", яке своєю чергою розкриває зміст того, що ми робимо, стосовно до того, чого і навіщо ми маємо дотримуватись.

Конституція України закріплює право для кожного із нас відчувати себе громадянином ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ. І знати та цитувати її - обовязкове до виконання.

Стаття 15. Цензура заборонена.

Буквально вчорашня новина, яка лунала з соціальних мереж про те, що з художньої виставки в бібліотеці ім. Лесі Українки вилучили карикатуру на Зеленського, була наслідком якраз порушення основного закону, через трусість ("бого"боязнь) кураторів бібліотеки. Та згодом, кажуть, карикатуру все ж таки повернули після обурення значної кількості небайдужих.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості...

Напевно тому, вчителі, для прикладу, з Рівненщини, щороку під час канікул їдуть до Польщі - працюють різноробочими, покоївками, офіціантами. Кажуть, учителі - це близько 5% від загальної кількості українських трудових мігрантів. Така собі Гарантія від гаранта статті 43 "Держава створює умови для повного здійснення громадянами право на працю...". Не хай обіцяні 4000 дол зарплати залишились обіцянками, але на перспективу, думаю, що як на вчителів, так і на працівників інших сфер, "керовникам" Держави наплювати!

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість.

А як же Домбровський Станіслав Володимирович, український актор і блогер, пропагандист боротьби зі СНІДом, ВІЛ-інфекцією та наркотичною залежністю. Детальніше почуєте на Ютубі від самого Домбровського, пана Пояркова та інших. Як вплелись ці 15, 23 і 29 статті Конституції України у долю Станіслава, то потрібно знати!

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Я не прирівнюю себе до того самого Домбровського та інших Блогерів (з великої буки "Б")!!! Я тільки блогер-початківець. Але я відчуваю, що лишній штик у лавах інфо воїнів не завадить Україні.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

В сучасних реаліях, я вважаю, що освіта потрібна для фахівців вузької спеціальності, наприклад, хірургам тощо. Оскільки суперечливість фрази "Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами!" на сьогодні не є актуальною.

Проаналізувавши роботу наших міністерств (20,21 року), волею неволею, розумієш, що здобуте за роки війни "розбазарено" і вкрадено. "Містечкова" убогість, в головах багатьох представників влади, знищує на корні все те хороше, що посіяне Президентом та народом України 14-19 років.

У 20,21 році, а то й у 22, 23, 24 - му актуальним буде ознайомитись з гротескною повістю "Кроха Цахес" великого німецького казкаря Ернста Гофмана, який описує наше сьогодення, якраз доречно.

Від себе додам цитату з фільму "Брюс всесильний":

"-Змусити розступитися силою думки хвилі - це не чудо, це фокус. Мати одиначка, яка працює на двох роботах і при цьому знаходить час відвести свого сина на тренування по футболу - ось це чудо. Коли підліток каже "ні" наркотикам і "так" навчанню - це чудо. Ви люди, хочете, щоби за вас все робив я. При цьому ви забуваєте, що сила прихована у вас самих. Хочеш побачити чудо, синку?... БУДЬ чудом"..

Далі буде