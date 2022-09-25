Автор законопроекту про мобілізацію відмовився йти на фронт

Ті, хто найголосніше закликають вбивати і йти на фронт – ніколи там не виявляться. За кілька годин після виступу бункерного діда, росіяни масово отримали повістки до військкомату. Водночас, на всіх чиновників та політиків було виписано “відстрочення”.

Замість того, щоб мовчки сидіти і продовжувати обмежувати свободи свого населення, депутати без соромів почали знущатися з народу.. Так, автор законопроекту про мобілізацію з «Єдиної Росії» Дмитро Вяткін заявив: “Здається, що написати заяву і піти на фронт - це найлегше рішення, але за нами та за нашими партіями стоять громадяни”. Так він пояснив, чому ні він, ні хтось інший з уряду не вирушить воювати. Принаймні поки не закінчиться громадяни за їхніми партіями, а потім і все населення Росії.

Насправді це відверте витирання ніг про свій народ. Усім і так зрозуміло, що ніхто з чинної влади не вирушить воювати. Але говорити про “легке рішення піти на фронт” та “про важку роботу парламентаріїв” це ж верх цинізму. Але росіян, начебто, знову все влаштовує. Тепер війна торкнеться кожної сім'ї у Росії. "Мобілізація - не хочемо, не будемо, але піде, адже ми нічого не можемо зробити, ми поза політикою".