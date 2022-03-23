Австралія запровадила заборону на постачання компонентів для ракет рашистів

Австралія запровадила ембарго експорту алюмінієвих руд, глиноземів і бокситів рашистам, необхідні виробництва ракет. Звісно, агресор шукатиме інші шляхи видобутку необхідних компонентів, але найближчим часом це значно ускладнить та уповільнить виробництво не лише ракет, а й автомобілебудування, авіабудування, легкої та важкої промисловості.

З урахуванням введених санкцій багато підприємств просто перестануть існувати. Варто зазначити, що країна-агресор самостійно видобуває і алюміній, і глиноземи та боксити.. Водночас, кількості власного видобутку не вистачить, щоб забезпечити навіть половину потреб хоча б в одному з найпріоритетніших напрямків, а це, безперечно, буде “оборонна промисловість”. До того ж, з урахуванням швидкого дефолту, зарплати робітникам не буде звідки платити, що призведе до зупинки виробництва, навіть із наявністю сировини.

Всього через місяць після початку війни, рашисти опинилися у небувалій ізоляції. Після оголошення дефолту прогноз подій перетворюється на сингулярність.. Очевидно лише одне, країна-агресор буде злиденною та нездатною вести не те, що бойові дії, а й взагалі утримувати армію. При цьому вводитимуться все нові й нові обмеження доти, доки забороняти постачання чогось уже не залишиться.