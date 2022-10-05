Армія росії – армія Попандопуло

Сім'ї російських солдатів криком кричать, що їхнім синам та чоловікам не видають найнеобхіднішого, а мешканці вже звільнених українськими воїнами населених пунктів розповідають, що у них відбирали зубожілі окупанти.

Хоча міноборони країни-окупанта зобов'язане саме забезпечити новобранців усім необхідним, росіяни отримують у військкоматах довгі списки того, що потрібно взяти "у військове відрядження". Просто – купити. Вираз "Батьківщина кине тебе, синку" виявився правдивим і в цьому випадку. Ну а хочеш жити – будь ласка, розщедрись.

Списки необхідного трохи відрізняються в різних регіонах росії, але спільне одне: доведеться купити практично все - від аптечок до бронежилета.

Декілька таких списків опублікував Telegram-канал "Обережно, новини". По них добре видно, що навіть з камуфляжем у російської армії величезний брак - якщо солдатові треба його купити. Не забезпечують мобілізованих навіть елементарними медзасобами: у списках того, що потрібно взяти з собою, вказані бинти, джгути для зупинки кровотечі під час поранення, знеболювальні препарати та таблетки від розладу кишківника.

Що стосується одягу, то, крім камуфляжу, необхідно купити практично все: шкарпетки, білизну, шапку, рукавички, зимові берці і т.д. Окремо "порадувала" мобілізованих перспектива прихопити на війну свій спальний мішок, газовий пальник для приготування їжі, каремат, матрац і т.п. Міноборони росії, судячи з усього, свої витрати на забезпечення солдатів повністю переклало на плечі сімей мобілізованих.

Скільки коштує окупантові зібратися на війну

Зброю, звісно, за свої кревні купити не вийде – тому мобілізованим росіянам доведеться воювати іржавими неробочими автоматами. Такі, наприклад, видали мобілізованим у Владивостоці, а на додачу – чорні мішки для тіл товаришів по службі (ні, це не жарт – це дбайливе російське мо).

Що стосується решти, то все це теоретично можна придбати. Щоправда, за власний кошт.

У росії вже підрахували вартість комплекту для мобілізованого на війну в Україні: це щонайменше 80-100 тисяч рублів (24-30 тис. грн). Якщо без амуніції.

Річ у тім, що на тлі ажіотажу багато речей у російському воєнторгу серйозно підскочили в ціні: наприклад, бронежилети – аж у 10 разів. І тепер вартість броні російського виробництва (штурмового бронежилету "Лавр-5АК") вже перевищила 200 тис. руб. (60 тис. грн), але знайти його у вільному продажу практично нереально – необхідно робити попереднє замовлення.

Враховуючи, що мобілізованих часто забирають вже наступного дня після вручення повістки, висновки очевидні. А у перекупників на Avito ціни взагалі космічні. Таких грошей у багатьох сімей мобілізованих росіян просто немає. Мати одного з новобранців із Красноярська взагалі заявила, що для того, щоб купити все необхідне, їй потрібно продати свої органи. Інакше ніяк.

Вона зверталася за допомогою до депутатів, але відповіді не отримала. Хто витрачатиметься на гарматне м'ясо?

Дві армії – два різні світи

Огидне забезпечення мобілізованих росіян стало відкриттям, зважаючи на все, тільки для жителів росії. Українці побачили це набагато раніше.

"Коли в росії йшла прихована мобілізація, це було не так помітно, тепер все видно, і новобранці самі записують безліч роликів. Але ми й раніше бачили, що солдатів окупаційної армії кидають в Україну практично без нічого», – розповів офіцер ЗСУ.

За його словами, різниця у постачанні нашої армії та армії противника – колосальна: "У нас теж дещо купують, але не в таких масштабах. І давайте враховувати, що коли росія напала на Україну, тільки в перші дні воювати вирушили десятки тисяч наших добровольців – їм допомагали всі поголовно, зараз екіпіровці більшості наших воїнів позаздрить будь-яка армія. Інша справа – мобілізовані у росії. До них ставлення від їхнього командування спочатку як до відпрацьованого матеріалу".

Ліки від проносу та жіночі колготки

Бідні російські солдати вразили мешканців тимчасово окупованих територій України. Мова, звичайно, не про "елітні" підрозділи, а про звичайні.

Літній мешканець селища поблизу Лимана Донецької області, який пережив окупацію, розповів, із чим йому особисто довелося зіткнутися.

Олег Євгенович каже, що російські окупанти забирали з будинків жителів, які виїхали вглиб України, практично все, крім об'ємної техніки.

"Я дивився раніше відео, як із Київської області вони вивозили навіть холодильники та пральні машинки, але у нас такого не було. Може тому, що звідси проблематично переправити такий вантаж до росії – не знаю. У нашому ж селищі росіяни переривали житло як досвідчені домушники», – каже чоловік.

За його словами, шукали насамперед гроші, ліки, їжу та одяг: "Жалілися, що у них немає навіть найпростіших ліків – наприклад, від розладу шлунка та кишківника. І дивувалися, що практично в кожному будинку українців є хороша аптечка – тому вигрібали все геть. Їжу забирали всю із підвалів, особливо консервацію. Між собою скаржилися, що привезені ними в банках щі їсти просто неможливо – наче корм для свиней”.

Українець, який пережив нашестя "саранчі", також був здивований, що російські солдати забирали навіть такі дрібниці, як звичайні гребінці та жіночі колготки.

"Що їм робити з колготками? Розуму не докладу. Такий сором", - дивується чоловік. Також, за його словами, деякі окупанти (що ще не втратили залишки совісті) не відбирали, а "просили поділитися" теплими речами та ліками.

Всі ці факти говорять про одне: після того, як лави мобілізованих у першу хвилю росіян ґрунтовно порідіють, із забезпеченням наступних буде ще гірше. Тим більше, що військові витрати країни-агресора у 2023 році скорочуються на третину.

У росії вже зло жартують, що розв'язана путіним війна насправді є "СВО з демілітаризації росії". Важко сперечатися, та й нема чого.