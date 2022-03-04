Армія окупантів витратила весь боєкомплект

Наразі йде доукомплектування снарядами артилерії оккупантів, що знаходиться на території країни агресора.

Це свідчить, що план Гітлера 2.0 провалився. Його необдумані терористичні дії спричинили загибель сотень цивільних осіб у прифронтових містах та селах України. З військових округів рашистів стягується все, що залишилося, проте резерви поповнювати більше нема звідки.

Після введення нищівних санкцій країна агресор не може створювати нові боєприпаси як раніше. Для реорганізації виробництва необхідно налагоджувати нові зв'язки за кордоном, а це не один місяць. Залишається тільки чекати, коли найближче оточення головного рашиста зрозуміє, що війна для них програна, а ліквідація терориста №1 у світі дозволить їм відновити функціонування країни у звичайному режимі.