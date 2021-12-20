Оплески, що переходять у бурхливі овації. Послання Зеленського Раді

Якщо з 50-хвилинного виступу президента Зеленського, де останній язиком, що заплітається, з численними застереженнями перераховує глобальні «перемоги» країни під його керівництвом, відняти бурхливі овації людей у футболках, то залишиться всього нічого. Чому ж за мінімальних успіхів така захоплена реакція? Та все просто, «Слуги» чудово розуміють, що стілець під Зеленським дуже хитається і якщо народ справді задумає переворот, то всі вони, відірвані від своїх хлібних годівниць, будуть змушені шукати притулку від народного гніву, який ситий по горло наскрізь брехливими заявами можновладців.

Застереженням по Фрейду звучить заява Зеленського про можливість дітей «купити собі життя», а поки що давайте узаконимо подвійне громадянство для таких діячів як Супрун, щоб остаточно добили нашу медицину. Свої п'ять копійок на знищення людей захотіла внести і Галина Третьякова - відома своїми кровожерливими висловлюваннями та радістю щодо загибелі народного депутата Антона Полякова. Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики «слуга» Третьякова, вже рік як розробила законопроєкт «Про право на гідну смерть (евтаназію)», напевно, права на гідне життя українці так і не дочекаються, адже правителі працюють тільки над скороченням населення, що вже відзначили в ООН. 35 мільйонів до 2050 року, що ж, ООН оптимісти.

Аналіз фахівців ООН підтверджує, що населення України зменшується одним із найшвидших темпів у світі, а найсумнішим фактом є те, що більше половини від померлих до 65 років можна було врятувати, але цього не було зроблено, адже влада зайнята святкуваннями днів народжень у держрезиденціях за держрахунок, а що, адже мають повне право, вони ж ЛЮДИ, а не особини, особини не мають права навіть на справедливий суд, їх обвішують санкціями просто за рішенням РНБО.

Ще дуже важлива сфера діяльності – підвищення податків, що з 1 січня 2022 року і відбудеться. Простих громадян звичайно теж стосується: вводиться 18% податок на продаж власної сільгосппродукції, податок на земельну ділянку та податок на дохід від продажу нерухомості, всі гроші явно необхідно пустити на ремонт президентського літака, щоб не довелося задіяти гелікоптери ДСНС знову. Але це все ліричні відступи, про це на бенефісі 1 грудня не було жодного слова. Пересохлими губами Володимир Олександрович тримав мажорний тон і купався в оваціях.

Дуже фальшиво прозвучали слова Зеленського про найсильнішу армію світу, думаю багато хто зв'язав ці неприкриті лестощі з бажанням згладити різкі необдумані слова про «афериста і авантюриста» Василя Бурбу, тоді багато хто розцінив заяви президента як зневагу до збройних сил загалом. І зараз підлабузна ялинкова пісня про хоробрих і непереможних воїнів, готових дати відсіч всьому і вся виглядає спробою реабілітуватися перед служивими і заручитися їхньою підтримкою.

Державний переворот, як ми всі бачимо, не стався, та й чи планувався, сильно сумніваюся, але анонс такої події поза увагою, звичайно, не залишився і, напевно, змусив іноземних інвесторів остаточно передумати вкладати гроші в українську економіку. Керсті Кальюлайд ще під час свого перебування президентом Естонії відкрито заявляла, що не радить естонському бізнесу вкладатися в Україну, занадто великий ризик втратити інвестиції через тотальну корупцію і непрацюючі суди.

Незважаючи на всі провали за 2,5 роки практично необмеженої влади, найближче оточення Зеленського старанно переконує президента в його геніальності і він, схоже, вірить. Оплески заглушали крики «ганьба» так якісно, що Зеленський вжився у ролі успішного політика і навіть аплодував собі сам. Як кажуть на Сході: скільки не кажи халва, у роті солодше не стане, так що всі ми скоро відчуємо результати безгосподарної діяльності тимчасових правителів при владі, на жаль, на власному горбі.