Антивакцинатори в Україні – куратори в Росії

У пресслужбі СБУ оголосили про затримання групи осіб, які збиралися вчинити державний переворот: “У розпорядженні СБУ є беззастережні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема, листування, під час якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України “територіальні громади” із “власною міліцією” та “економікою”.

Група терористів діяла у кількох регіонах України. Саме звідти мала початися зміна влади. При цьому захоплення адміністрацій міста мало відбуватися насильно, з використанням зброї.

Ці люди були антивакцинаторами та робили цілеспрямовані вкидання інформації про негативні якості вакцини, переконували в цьому українців. Ця інформація мала відіграти основну роль, щоб заручитися підтримкою серед місцевого населення. Лідеру антивакцинаторів, громадянину РФ, висунуто підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України - Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Раніше вже було відомо про те, що люди, які підтримують антивакцинаторні рухи, зазнають інформаційних атак з боку Росії, дестабілізації держави. Однак про кінцеву мету такого заходу відомо не було.

Цікаво, що Кремль також проводитиме масову вакцинацію серед росіян, а отже, учасники руху мали розуміти, що діють не проти вакцинації власних співгромадян, а в рамках певної спецоперації Росії, із захоплення територій України. Якщо це так, то звинуваченням для українців може стати держзрада.