Антикорупційні органи - інструмент зведення рахунків з неугодними

17:38 30 вересень Київ, Україна

Антикорупційні структури України працюють вибірково, часто виконуючи функцію інструменту для зведення рахунків з неугодними.

Так вважає голова ГО «Антирейдерський центр» Дмитро Йовдій.

"На жаль, антикорупційні органи, як і раніше, не виконують свою головну функцію - боротьбу з корупцією. Як і при попередній владі, ці структури працюють вибірково, а часто і зовсім виконуючи функцію інструменту зведення рахунків з неугодними.



Тут питання виключно політичної волі. Адже рядові співробітники, слідство, детективи можуть якісно виконувати свою роботу, документувати злочини, збирати доказову базу, в той час, як керівник відомства (часто виконуючи чиїсь вказівки) може не дати хід, а то і зовсім злити справу.



У цьому контексті справа про корупцію нардепа Юрченка (нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до корупційної схеми та отриманні хабаря, недавно вийшов з-під варти під заставу - ред.) дійшла до повідомлення про підозру виключно завдяки сильному суспільному резонансу та негативу напередодні місцевих виборів. А не тому, що влада реально бореться з корупцією."