Анексія – не привід утримувати територію

21:47 24 жовтня Київ, Україна

Очевидно, що анексія українських міст потрібна була Путіну для чергового залякування Заходу, Києва та стримування подальшого наступу ЗСУ з метою нагромадити сили та стабілізувати фронт.

Проте, окрім як на зомбоване населення в Росії, ця подія ніяк не вплинула на подальшу деокупацію України. Відвоювавши значну частину північних територій, українські захисники розпочали наступ на Херсонському напрямку.

Про те, як відбуватиметься деокупація південних земель, може говорити реакція херсонських колаборантів, які наступного ж дня після підписання Путіним “туалетного паперу” про “приєднання Херсонської області до Росії” почали просити їх евакуювати.

За інформацією Головного управління розвідки України, усіх колаборантів уже перемістили до Криму, звідки вони продовжили заспокоювати свою Z-публіку та говорити – пані немає. Звичайно, тепер ці істоти можуть тимчасово перестати панікувати, адже перед тим, як прийти до Криму, ЗСУ мають звільнити спершу Херсон, Мелітополь та міста на азовському березі.. Тому у них є час перепочити.

Так чи інакше, реакція гауляйтерів свідчить про успіхи українських захисників краще за будь-які офіційні дані від Генштабу. Наступ ЗСУ триває, а отже, рано чи пізно, Україну буде звільнено від кремлівської нечисті, і кожного сподвижника путінського режиму буде покарано. Ну а поки - "паніки немає".