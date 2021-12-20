Анкара звинувачує Грецію в розпалюванні "антитурецьких" настроїв в суспільстві

У світі не припиняються суперечки з приводу переходу собору Святої Софії з християнського в мусульманський об'єкт. Після того, як з цього питання з жорсткою критикою виступила Греція, Анкара відповіла заявою. МЗС Туреччини звинуватив Грецію в тому, що подібні висловлювання провокують в суспільстві антитурецькі настрою.
Про цю заяву повідомили сьогодні в прес-центрі МЗС Туреччини.
Свята Софія залишається відкритою для всіх, а її перетворення в мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини, додав Аксой.
Крім того, в Анкарі засудили інцидент зі спаленням турецького прапора в Греції і переконані, що заяви Греції свідчать про безрезультатні спроби прокинутися від візантійської мрії, від якої не вдається позбутися 567 років.
Нагадаємо, що раніше у Святій Софії пройшов перший за 86 років намаз. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що Айя-Софія була перетворена в мечеть не з церкви, а з музею.
У зв'язку з цим в Греції оголосили траур. У православних храмах в Греції оголосили траур - по всій країні продзвенів траурний дзвін і були проведені траурні церковні служби.
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