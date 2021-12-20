Анкара звинувачує Грецію в розпалюванні "антитурецьких" настроїв в суспільстві

У світі не припиняються суперечки з приводу переходу собору Святої Софії з християнського в мусульманський об'єкт. Після того, як з цього питання з жорсткою критикою виступила Греція, Анкара відповіла заявою. МЗС Туреччини звинуватив Грецію в тому, що подібні висловлювання провокують в суспільстві антитурецькі настрою.

Про цю заяву повідомили сьогодні в прес-центрі МЗС Туреччини.

"Греція - єдина європейська країна, чий тиск на мусульманське турецьке меншість в цій країні прописано в рішеннях ЄСПЛ, яка закриває очі на знесення історичних мечетей на своїй території і не має мечетей в столиці", - говорить представник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Свята Софія залишається відкритою для всіх, а її перетворення в мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини, додав Аксой.

"Відкриття Святої Софії для поклоніння відповідає вимогам Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО 1972 року", - підкреслив представник турецької сторони.

Крім того, в Анкарі засудили інцидент зі спаленням турецького прапора в Греції і переконані, що заяви Греції свідчать про безрезультатні спроби прокинутися від візантійської мрії, від якої не вдається позбутися 567 років.

Нагадаємо, що раніше у Святій Софії пройшов перший за 86 років намаз. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що Айя-Софія була перетворена в мечеть не з церкви, а з музею.

У зв'язку з цим в Греції оголосили траур. У православних храмах в Греції оголосили траур - по всій країні продзвенів траурний дзвін і були проведені траурні церковні служби.