12:37 27 березень Київ, Україна

Минулого тижня в Санкт-Петербурзі в міському культурному центрі «Поверхи» на аніме-фестивалі затримали близько 20 підлітків у віці 12-18 років. За словами матері однієї із затриманих дівчаток, під час заходу в підлітків підійшла незнайома жінка, запропонувала сфотографуватися з райдужним прапором. Потім з'явилися поліцейські затримали всіх учасників групового фото і в відділенні поліції з підлітків і їх батьків хотіли зібрати пояснення про участь в «ЛГБТ-заході». Ось така проста історія. Невідома жінка (або співробітник поліції?) Провокує неповнолітніх підлітків сфотографуватися у колоритного прапора. Їх забирає поліція і намагається сфабрикувати справу про участь в «ЛГБТ-заході». Але ЛГБТ не є ні «небажаної організацією», ні «іноземним агентом» в Росії! Підлітків відпустили, але осад залишився ...



Хрестовий похід петербурзьких правоохоронців проти аніме почався ще з кінця минулого року. Тоді правоохоронна система через суди почала добиватися блокування деяких японських мультиків. Зокрема, за позовом прокурора Колпінського району, була заборонена культова стрічка «Зошит смерті». На засідання запросили експертів, які прийшли до висновку, що аніме робить з дітей педофілів, психопатів і самогубців. Були заблоковані посилання на ряд досить популярних серед молоді мультфільмів в жанрі аніме. Цього року список серйозно розширився. А тепер, мабуть, поліція перейшла на новий рівень боротьби з аніме, тепер вона бореться з його яскравими шанувальниками, які обираються по аніме-косплей.



У Петербурзі, мабуть, почули заклики Кремля зайнятися молоддю і зробили з точністю до навпаки, замість роботи з підростаючим поколінням, влаштували цькування на найпопулярнішу молодіжну субкультуру. Аніме та культура навколо неї занадто популярна, щоб її просто заборонити, до того ж спроби це зробити можуть викликати хвилю обурення в першу чергу серед молоді, яка, як показали протести на підтримку Олексія Навального, і так в більшості своїй симпатизує опозиції.



У рік виборів на рівному місці влада Кремля наживає собі ворогів. Одна справа воювати з опозиціонерами, боротьбу з якими підтримує частина електорату, а інша справа - налаштовувати проти себе батьків неповнолітніх дітей, мирно збиралися обговорювати мультики в культурному центрі. Це - не боротьба з терористами. Це - не боротьба з опозиціонерами. Це - не важкі підлітки. Це - не наркомани. Це - перетворення щодо лояльного електорату в нелояльний електорат. І тепер на лояльність батьків підлітків до влади навряд чи варто розраховувати в день виборів. Іншими словами, безглузде зниження рейтингу на рівному місці. Цей процес уже стає трендом путінської Росії. Ні на які конструктивні дії ця влада може. Своїми незграбними діями напередодні виборів вона провокує на обурення цілий пласт молоді по всій країні. Причому більшість її поки аполітична. Нерозумно так поступати з боку влади. Це тільки додає в скарбничку опозиції новий електорат.



Ця історія - одна з багатьох історій сучасній путінській Росії з категорії «здуру можна і хвіст зламати». Ще одна подія нещодавно відбулося в Іркутській області. Адміністрація міста Усть-Кут відкликала дозвіл на проведення в місті «Всесвітньої ночі тротуарної астрономії-2021». Ця «Ніч» повинна була пройти увечері 21 березня в 14 населених пунктах Іркутської області і Забайкальського краю. За словами організаторів, влада посилалася на «тиск місцевого ФСБ»: нібито, є побоювання, що на заході будуть лунати «агітаційні» матеріали. Напевно, до місцевого ФСБ надійшло повідомлення про несанкціонованому мітингу, який в цю ніч буде проводити опозиція в Усть-Куті і керуватися він буде з космосу?



Неадекватні дії влади Росії по відношенню до свого електорату тільки наближають закономірний для сучасного Кремля результат. Неспроможність влади займатися проблемами власного населення і ігнорування нею запитів сучасного суспільства врешті-решт призведе до зміни влади на більш демократичну і лояльну до власного народу.