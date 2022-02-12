Андрій Єрмак категорично проти підвищення витрат на Офіс Президента

16:46 22 вересень Київ, Україна

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив свою точку зору з приводу розподілу держбюджету на наступний рік. Ось, що він написав на своїй сторінці в соцмережах:

"Тепер по суті. Тиждень тривають активні дискусії щодо проєкту державного бюджету на наступний рік. Скажу про те, що вразило найбільше.

Це вкрай безвідповідальні намагання окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету, які передбачають збільшення можливостей для захисту держави.

Урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки. Плюс майже 21 мільярд гривень. Всього передбачено 267 мільярдів, це найбільше за роки незалежності.

Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне у порівнянні із загальною сумою у 117 мільярдів гривень, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 мільйонів гривень. Однак інші показники в проєкті держбюджету цілком виправдані. Додається у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Плюс 10,8% буде у наших прикордонників.

Хіба всі вони не важливі з точки зору захисту нашої державності? Важливі.

Хіба в попередні роки вони отримували стільки, як було необхідно?

На жаль, ні.

Гібридна агресія завжди комплексна. Щоб зупинити її, потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки, який виконує не менше завдань, ніж наші хлопці та дівчата в армії.

Якщо подивимося на видатки в Росії на безпеку, а отже, і на можливі загрози для України, то побачимо там відсутність будь-якої економії. Це означає, що Україна повинна вирівнювати свої можливості захищатися.

Сектор оборони та безпеки – цілісний, у ньому кожен елемент має своє значення для захисту державності. Тому не можуть бути в інтересах України заклики скоротити видатки на цей сектор або на його частину.

Розвідка та Служба безпеки разом зі Збройними силами забезпечують нашу самостійність, даючи можливість дипломатам шукати шлях до миру.

Особливе питання – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У проєкті держбюджету передбачено збільшення видатків і на ДСНС. Повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків, навіть найбільших популістів, у тому, що не можна економити на рятувальниках. Але чомусь і це викликає критику, бо управління ДСНС здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, і тому зручно маніпулювати в телеефірах, що й ці гроші йдуть на МВС.

А гасіння пожеж поблизу лінії розмежування на Донбасі? Це також спробуєте відділити від завдання захищати наших людей?

Хочу закликати всіх українських політиків не перебирати з піаром, дискутуючи про бюджетні видатки на оборону й безпеку.

Спробуйте знайти собі щось інше, не важливе для захисту державності й мирного життя, щоб заробити передвиборчі бали.

І наостанок.

Вважаю неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи. Всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Зокрема, видатки на Офіс Президента будуть скорочені в процесі опрацювання законопроєкту в парламенті."