Аналіз результатів переговорів ТКГ

18:10 24 липень Київ, Україна

На думку політолога Андрія Горбенка, не варто дивитися занадто оптимістично на "прорив" в переговорах ТКГ . Позитивного результату не буде до тих пора, поки не зміниться розстановка сил



Прорив мінського процесу полягає в тому, що ТКГ повернулася до пріоритету - умови безпеки на Донбасі. До цього існував наратив - спочатку політичні угоду, а потім інше, заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков.

Андрій Горбенко не вважає результати переговорів ТКГ успішними.

«Сподіватися на домовленості з росіянами - не найкраща практика. Попереду серпень - серпень для Росії буде критичним часом для початку можливих бойових дій, тому оптимістично дивитися не варто. Тим більше, що припинення вогню не перше і не останнє, швидше за все. Це траплялося безліч разів уже. Більш того, з останніх подій ми бачимо, що терористи ведуть себе не гуманно, так би мовити. Тому, я б не став говорити про те, що останні переговори ТКГ можна називати якимось проривом. Реальний прорив може відбутися після якихось військових зрушень з будь-якого боку », - сказав Горбенко.

Горбенко зазначив, що Офісу президента необхідно показати успіхи, тому чергове припинення вогню представляється, як переломний момент переговорів.

«Нічого в розстановці сил не змінилося, тому нічого не може змінитися в дипломатичному плані. Для того, щоб росіяни відмовилися від своїх інтересів, а на Донбасі вони переслідують свої інтереси, має відбутися щось дуже радикальне або всередині України або всередині Росії. Нічого такого не сталося », - зазначив експерт.

На думку Горбенко, і Мінський формат і «нормандские зустрічі» не здатні зробити рішень щодо врегулювання без змін в зоні конфлікту. Єдиний плюс форматів, каже експерт, це періодичне звільнення заручників.