Аналітики підтверджують прагнення путіна продовжувати війну у 2023 році

19:23 05 листопада Київ, Україна

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, кривавий диктатор кремля не має наміру припиняти бойові дії в Україні. Мобілізація та безперервні обстріли мирних українських міст це підтверджують.

Для бункерного нікчеми розпочата ним війна - питання життя та смерті. Він пішов ва-банк і у разі програшу путіну прийде кінець. Тому поки в росії залишатимуться люди, війна продовжиться, незважаючи на успіхи ЗСУ. Більше того, путін не підпише капітуляцію навіть у тому випадку, якщо українські воїни деокупують усю тимчасово захоплену територію та почнуть “звільняти” російські області для створення буферної зони.

Підготовка до "тотальної мобілізації" вже розпочалася. Соловйов, у своїй пропагандистській передачі, запропонував "поставити під рушницю 10-15 млн осіб". Це все працездатне населення чоловіків у росії. Очевидно, що незабаром усі “300 тисяч” мобілізованих будуть знищені чи поранені в Україні та розпочнеться “донабір” або щось на зразок цього.

Навряд чи варто розраховувати на революцію росіян. Час показав, що цей народ не в змозі створити хоч трохи дієвий протест. Тому українцям доведеться самостійно розбиратися з путіним, його армією, а Заходу - з російськими елітами. Незважаючи на бажання путіна продовжувати війну до останнього росіянина, економіка рф не витримає раніше, ніж у країні закінчиться гарматне м'ясо. Та й путін "закінчиться" швидше.