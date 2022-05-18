Американський обиватель втомився від зовнішньої політики США щодо України

Британське видання Daily Express опублікувало підсумки соціологічного опитування, проведеного Інститутом демократії/Express.co.uk, присвяченого дедалі більшій фінансовій допомозі Україні з боку США в умовах найжорстокішої економічної кризи.

У світлі останніх подій з явним пробуксуванням анонсованої допомоги від США в 40 мільярдів доларів, багатьом цікаво, чию думку висловлює сенатор-республіканець Ренд Пол і що з цього приводу думає сам американський народ.

В результаті соцопитування з'ясувалися неприємні подробиці про те, що 53% американців вважають, що санкції проти режиму Путіна провалилися, оскільки завдають шкоди самим США, а пріоритетом уряду має стати купірування кризи вартості життя для простого американського народу.

Це надзвичайно тривожний сигнал напередодні виборів до Палати представників США, які заплановані на 8 листопада 2022 року.. Результати опитування показують, що виборці готові підтримати республіканців із великою перевагою.

Низький рейтинг президента США Джо Байдена корелює з результатами оцінки його зовнішньої політики, яка сильно просіла ще після спішного виведення військ з Афганістану і, схоже, отримала ще один удар у зв'язку з неправильною, на думку американців, політикою щодо України та Росії.

Вже другий місяць поспіль опитування констатують, що 53% респондентів вважають, що з посади треба піти Байдену, а не Путіну і лише 38% вважають, що глава США діє в умовах української кризи.

Суть у тому, що американський народ взагалі не вважає Росію першорядною загрозою, ставлячи її лише на 4-е місце після Китаю, так думають 42%, Ірану та Північної Кореї.

63% опитаних вважають, що Трамп легко переможе на виборах у 2024 році, а Байдену загрожує імпічмент через корупційний флер, що тягнеться, пов'язаний з діяльністю його сина Хантера в Україні.

Напевно, найневтішнішим висновком проведеного опитування є те, що 43% висловили згоду з «програшем» України, якщо це дозволить подолати кризу рівня життя в Америці та стримати стрімке зростання цін на пальне.. Разом з тим, що американцям, як і раніше, не подобаються дії Росії та особисто Путін, стає зрозуміло, що вони не готові жертвувати власним комфортом заради перемоги демократії в далекій Україні, коли на власних автозаправних станціях відбувається пекельний треш.

Анонсований Байденом крах режиму Путіна разом з його рублем та економікою за два місяці не відбувся, ціни на паливо в США та західних країнах постійно піднімаються і схоже на санкції лише посилюють процес. Тому у споживача виникає цілком закономірне питання - чому ми платимо ціну (зростання цін на все) і не отримуємо обіцяного (крах Росії)?

Згода на «програш» України пов'язана ще й з тим, що американці впевнені – Україна не здатна перемогти самостійно, без американської піхоти, а це означає, що є вкрай небажана перспектива направлення військовослужбовців ЗС США до зони конфлікту.

Таким чином, прості американці не готові платити за проголошене главою Пентагону Ллойдом Остіном ослаблення військового потенціалу Росії зі своєї кишені, а про захист українського суверенітету, торжество демократії та збереження територіальної цілісності – як про цілі США в Україні, вже давно ніхто не говорить.