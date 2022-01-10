Американських кораблів в Чорному морі не буде

Як набридло брехливе словоблуддя про підтримку України з боку європейських країн, так і США теж. Нова американська адміністрація під керівництвом Джо Байдена, на якого наша країна покладала великі надії, їх не виправдали. З-за океану летять тільки порожні слова. Щодо членства в НАТО - нуль, да ладно вам, ну ми ж з вами знаємо, що вирішує Там не Столтенберг. Щодо членства в ЄС - нуль. Ще є люди, які думають, що країна з населенням в 2-3 мільйони має рівні права з Францією чи Німеччиною, а може хтось не знає звідки дме демократичний океанський бриз, або краще сказати заокеанський, щоб не виникла ілюзія про самостійність і незалежність Європи ??

13 квітня відбувся телефонна розмова Байдена з Путіним, причому ініціативу висловив саме президент США. Можна, звичайно, сказати, що Америка робить все, щоб домовитися з агресивною Росією мирним шляхом, але послідувало після цього рішення не відправляти військові кораблі США в Чорне море говорить про зворотне. Те, як була подана інформація змушує опустити очі і згадати тлумачення терміна «іспанська сором» - коли крупно «лажа» хтось інший, а соромно тобі.

Поясню. Америка, як то і наказує Конвенція Монтре, за два тижні повідомила Анкару про проході через турецькі протоки двох військових кораблів Donald Cook і Roosevelt, які вже пройшли Гібралтар і увійшли в Середземне море. «Це чіткий сигнал для Росії по ситуації на сході країни», неодноразово звучало з усіх трибун в Україні. Та й самі Сполучені штати позиціонували знаходження своїх військових кораблів в Чорному морі як підтримку Києва. Скільки було радісних криків, Америка з нами, Америка нас підтримує!

Те, що послідувало потім, а саме: «в Чорне море кораблі не підуть і навіть наміри такого не мали», а турецька сторона «неправильно їх зрозуміла» навіть холодним душем не назвати. Нас тупо зрадили ті, на кого ми розраховували. Створюється враження, що ескалація в Донбасі штучно створювалася для того, щоб перевірити як далеко готова зайти Росія. «США, тримайтеся подалі від Криму і нашого чорноморського узбережжя!», В традиційно недипломатичною манері відповів російський МЗС в особі заступника міністра Рябкова ... і кораблі розгорнулися.

Президент США Джо Байден «ПОВИНЕН зробити більше», «більше зброї, більше грошей», «більше», «більше» дайте більше, істерія Зеленський в інтерв'ю журналістам CNN. Нам наочно показали, що президент США нікому ... .Нічого ... .не має.

Не виключено, що це була одна з останніх можливостей кораблям США потрапити в чорноморську акваторію, адже 24 квітня 2021 року в 106 річницю вірменської різанини, президент Джо Байден визнав геноцид вірмен з боку Османської імперії. Обурення Ердогана не піддавалося опису. Тепер увійти в Чорне море військових кораблів США буде значно важче, адже Туреччина може в будь-який момент вийти з Конвенції Монтре від 1936 року. Раніше Ердоган цю можливість побічно підтвердив, коли заявив, що не вийде з Конвенції, але лише тільки до будівництва каналу «Стамбул», який повинен з'єднати Чорне та Мармурове море. Якщо найамбітніший проект Ердогана буде здійснений, а до цього докладає зусиль сам президент Туреччини, Конвенція втратить своє значення і нечорноморських державам потрібно буде якось мотивувати керівництво Туреччини, щоб отримати дозвіл на прохід через турецькі протоки.

Не потрібно говорити, що звинувачення в геноциді вірмен Туреччиною категорично відкидаються, і факт його визнання Сполученими штатами ще більше збільшив напруженість між державами.

Які важелі буде змушений використовувати Вашингтон щоб натиснути на Туреччину і її свавільного султана, або на які поступки піде, якщо буде потреба увійти в Чорне море, ми скоро дізнаємося. Але образився Ердоган міцно і ще більше зміцнів в прагненні здійснити проект «Стамбул».