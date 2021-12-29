Американські Джавеліни на варті кордону

Вперше на Донбасі провели бойові стрілянини з Джавелінів. На щастя, стрілянини проходили на полігоні у рамках тренування. Тим не менш, всі бойові розрахунки навчені користуванню ракетним комплексом і у разі атаки з боку супротивника будуть готові його ефективно застосувати.. Наразі українська армія має на озброєнні 100 установок Джавелін та 500 зарядів до них.

Ракетний комплекс відрізняється високою маневреністю та простотою у використанні. Після пуску ракети, снаряд може наводитись на ціль самостійно, що прискорює процес переміщення бійця, перезаряджання. Джавелі здатний вражати танк з відривом до 5 км.

У разі масштабного нападу Росії висока ймовірність того, що всі 500 снарядів знайдуть свої цілі. Ці ракетні комплекси вже змушують боятися російських танкістів, що говорять істеричні заяви пропагандистів на федеральних телеканалах. Джавеліни, насамперед, є одним із факторів стримування бойовиків Донбасу та російських регулярних військ від застосування тяжкого озброєння проти бійців ЗСУ.