"Американська трагедія"

Мине трохи більше року і в США відбудуться президентські вибори. На сьогодні у полі громадської уваги два головні претенденти – демократ Джо Байден (нинішній президент) та республіканець Дональд Трамп (якщо його не відправлять до в'язниці).

За словами представників офіційного Києва, американські вибори однозначно вплинуть на Україну та її підтримку у війні, розпочатій РФ. Як саме – буде видно. Але, в ВП України переконані, що хоч би яким виявився результат виборів нового глави Білого дому, США не припинять підтримувати Україну, оскільки жодна цивілізована країна світу не погодиться на капітуляцію демократії і не піде на те, щоб і далі «панував хаос, війни , тероризм, свавілля, що спонсорується Росією».

Якою є ситуація в США з початком нового політичного сезону? Як американські ЗМІ готуються до висвітлення активної фази президентських перегонів? Чому американці, до речі, мають чималі претензії як до фаворита від демократів, так і передбачуваного протежу від GOP (якщо на арені республіканців не виявиться хтось інший)?

У ЗМІ вже творчо озброюються. Вони завжди у нас озброєні. Ситуація для багатьох із них – як відеогра, коли знаєш, що все відрізняється від реальності, але сильно прив'язуєшся до віртуального. Сенсації притягують, збуджують гострі, скандальні та стимулюючі відчуття.

Звичайно ж, є в США журналісти, які (попри те, що поле гри «отруєне») все одно виділяються. Вони намагаються бути чіткішими, об'єктивнішими та стриманішими в оцінках. Але їх у наших ЗМІ меншість. Все в результаті все одно перетворюється на сенсацію та розкидання «бруду». ЗМІ будь-якою ситуацією скористаються. Та чи інша картина подаватиметься так, що щось є чи провиною демократів, чи виною республіканців (або якихось груп у GOP, які мають інтереси та вплив). Як приклад – тема глобального потепління. Зрозуміло ж, що це питання стосується більше науки, ніж політики. На нього всі сторони мають звертати належну увагу. А що ж у нас? А у нас – дві екстремальності: одна сторона каже, що все це – повна вигадка та брехня, а інша сторона твердить, мовляв, «чи не завтра розпадеться весь світ». Ситуація із ЗМІ аналогічна.

Ось, наприклад, були у нас порушення, пов'язані з впливом російських спецслужб на вибори в США. Є актуальні справи, пов'язані з Джуліані, компанією Burisma тощо. Це все потрібно ретельно розслідувати та зробити офіційний висновок. Що ж роблять у США? Відразу стверджують, що були поганими республіканці, які щось приховали тощо. З іншого боку, кажуть, що погані демократи, які досі ці справи не розслідували. Зараз у США вкрай актуальна тема, що через одного російсько-українського бізнесмена ФСБ РФ нібито впливало на владу США через Джуліані. Але це не подається в ЗМІ як проблема системи, а відразу робиться провиною республіканців, що свого часу вони не дали ходу розслідуванню. Тому я вважаю, що рано чи пізно будь-яке питання стає якимось «озброєнням» для розпалювання конфліктів та розшарування суспільства.

Байден та Трамп. Виглядає це майже трагічно. Незважаючи на символічну роль президента, вона все ж таки – роль і хотілося б, щоб президент такої могутньої країни, як США, був сильним державником. Нехай це не буде геній чи мега харизматична людина, але вона має бути справжнім прикладом для інших. А ми сьогодні маємо двох людей, які точно не найкращі приклади. З цим дуже багато американців погоджуються.

У Трампа, вважаю, мобілізація його електорату та зміцнення певного екстремізму зростає через атаки на нього. Не думаю, що дуже суттєво вона росте, але все ж таки. Незважаючи на атаки, гадаю, Трамп таки стане кандидатом у республіканців.. Його найближчий конкурент – губернатор Флориди Рон Десантіс – електорально «розпадається» (я б його повністю не списував, але багато хто вже списав, що дуже шкода). Є й інші GOP, які або дуже вже ідеальні, або занадто екстремальні. А багато хто балотуватиметься, щоб потім, наприклад, замість 5 мільйонів на рік заробити 17: щоб їхні книги потім краще продавалися, вони самі стали більш відомими, щоб їх потім часто запрошували на різні телешоу, як колишніх кандидатів у президенти США. Це у нас – стандартна формула і за це таких людей звинувачувати не варто.

У демократів також є талановиті персонажі. Наприклад, Міністр транспорту Піт Буттіджіч. Так, він певною мірою «своєрідний», але в нього є мізки. Або той самий губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Я, як мешканець LA CA, проти багатьох його позицій, але він далеко не божевільний і робитиме те, що логічно.

Не хочу говорити зло ні про Байдена, ні про Трампа, але, звичайно, для США – це далеко не ідеали. Це не державники, які мають високу освіту, чудово орієнтуються у зовнішній політиці, начитані, енергійні, розуміють сучасний світ.. Байден все життя був нижчим за середній. Про Трампа взагалі немає сенсу щось говорити, з ним давно всім уже зрозуміло. Це дивно та дуже сумно для американця.

Знову ж таки, вибір Трампа, можливо, і закінчив би війну в Україні.. Але! На яких умовах? З якими наслідками для світу загалом? Багато питань. Є великі ризики, що це може потім сильно вдарити по суверенності і майбутньому України, водночас може морально озброїти РФ.

РФ вже стає Північною Корею. Там уже величезні проблеми даються взнаки. І все одно продовження війни – це геноцид української нації та підрив суверенності України. Тому, якісь зміни просто мають відбутися. В який саме бік – поки що незрозуміло. Напевно, (у нас про це теж говорять) якщо продовжувати підтримувати та посилювати Україну, то росіяни втомляться і знайдуть якийсь спосіб піти. Знайдуть, приміром, якогось божевільного, як той самий Лукашенко (з якого вже весь світ сміється), який скаже, мовляв, «ми вже перемогли і йдемо з України». У принципі, росіяни можуть все що завгодно придумати, щоб зберегти «обличчя». Під тиском цивілізованого світу вони швидше можуть піти з України, а своїм усередині розповісти, мовляв, ми перемогли і так далі.

Тому ситуація поки не дуже. А медіа дивляться лише тому, що це шоу. Але довіри та відповідальності мало. Я не раз уже розповідав про власні досвіди, коли абсолютно безвідповідально журналісти пишуть про тебе що завгодно, а наш «кейс Саллівана» дає їм можливість спокійнісінько почуватися. Це тобі потім треба бігати і доводити, що ти чогось не робив, що щось могло бути написано журналістами саме з наміром (!) тебе очорнити (що практично неможливо довести в суді).

приклад. Хтось сфотографується з нашим Спікером, а потім якийсь блогер раптом напише, що поряд із Кевіном Маккарті на фото начебто стоїть чи російський бандит, чи український «нацист», чи якийсь педофіл.. І все. Нічого не можна буде зробити, поголос одразу піде величезною хвилею. Щось може виявитися і правдою, а щось же – банальним наклепом. І не допоможуть жодні мільйони доларів для розгляду, на тебе в процесі ще жорсткіше нападатимуть, і ти програєш.

Тому дуже багато хто в нас бояться робити щось суттєве і масштабне. Саме тому, що в США політичний процес такий, що можна ненароком потрапити до серйозної м'ясорубки, яку наші ЗМІ розкрутять до краю. Особливо з Трампом м'ясорубка може бути ще тією.

Це все – трагедія. Трагедія американського суспільства. Коли існує свавілля, коли тебе можуть всіляко обмовити, облити брудом без причини, а ти нічого не можеш із цим зробити – це великий збій у системі. І це те, із чим ми живемо.