АМЕРИКАНЦІ НА ВІЙНІ СВОЇХ НЕ КИДАЮТЬ АБО ЧОМУ РОСІЯ ВЖЕ НЕ ЗМОЖЕ ЛЕГКО ЗАХОПИТИ УКРАЇНУ

Факти - річ уперта. Це аксіома. Тому, незважаючи на спроби «рупорів Кремля» дискредитувати взаємини України зі стратегічними союзниками по НАТО, останні лише нарощують військово-технічну допомогу, у тому числі спрямовуючи суттєві зусилля на зміцнення Військово-морських сил України.

У цьому контексті слід нагадати, що 06 грудня нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", що прибули зі США, урочисто прийняли до складу ВМС України. Церемонія відбулася в рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил.

"Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав – лише сучасна зброя та допомога у модернізації тих озброєнь, які вже є у ЗСУ", - заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

У той самий час, недавно стало відомо, що проєкт бюджету США на 2022 рік передбачає виділення $300 мільйонів доларів на надання підтримки Україні, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

Цей факт сам по собі є переконливим сигналом щодо прихильності США до справи безпеки України.

Не менш важливою є підтримка стратегічних союзників і на дипломатичному фронті. Учора Путін на відеоконференції зі своїм американським колегою, президентом США Джо Байденом отримав відмову у відповідь на вимогу щодо гарантії невступу України до НАТО.

Про це заявив радник президента безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Білому домі після завершення переговорів.

Раніше Кремль офіційно визнав, що на переговорах з американським колегою Путін знову вимагав не приймати Україну та інших сусідів РФ до Альянсу, наголосивши саме на українському питанні. У Кремлі не уточнили, яку відповідь дав Байден.

"Але я можу сказати чітко і прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок і не брав зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають вільно обирати, з ким їм асоціюватися", - наголосив радник Джо Байдена.

PS Короткий висновок – Американці своїх не кидають. Є всі підстави припустити, що політична підтримка та обсяги постачання озброєння для потреб ЗСУ лише наростатимуть.