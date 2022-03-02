Америка закрила повітряний простір для російських літаків

У своєму виступі перед конгресменами та сенаторами США 2 березня Джо Байден заявив, що закриває повітряний простір для всіх російських літаків у всіх штатах США. Крім того, Байден оголосив про арешт та конфіскацію всього рухомого та нерухомого майна російських олігархів за кордоном. Теж стосується їхніх рахунків.

Тепер наш уряд закликає закрити небо для російської авіації над територією України.. Було створено петицію, яка активно набирає підписи. Окрім української сторони, за закриття повітряного простору над Україною вже виступили й інші політики у Європі та США.

Для нашої країни дуже важливо, щоб партнери, нарешті, стали союзниками у війні проти Путіна та його зграї. Закривши небо, сили НАТО мають почати збивати російську авіацію, що фактично втягне їх у протистояння і вирішить результат війни на користь України.. Так чи інакше, це станеться. Тому, українці, підписуйте петицію, поширюйте інформацію із закликом закрити небо над нашою країною, показуйте ті звірства, які творять російські окупанти. Закриємо небо над Україною разом.