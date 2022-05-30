Альтернатива вступу в ЄС

Джонсон уперше виступив із такою пропозицією ще у квітні, коли запропонував Києву стати членом нової європейської “сім'ї”. Йдеться про створення окремого від ЄС об'єднання, проте не конкуруючого з ним, яке могло б чітко реагувати на агресора на кшталт рашистів, мати спільний економічний простір, вільний ринок капіталів, робочих ресурсів тощо.

Нещодавно Джонсон знову запропонував Володимиру Зеленському відмовитися від спроб вступити в ЄС, оскільки неефективність цього об'єднання стає зрозумілою з кожним днем. А заяви окремих представників про необхідні десятиліття для вступу до організації ставлять під сумнів актуальність приєднання до ЄС.

Серед інших кандидатів, запропонованих Джонсоном, стануть Польща, Литва, Латвія, Естонія та на пізніх етапах Туреччина. Якщо звернути увагу на карту, то гіпотетичний союз створює ланцюжок, що проходить із півночі на південь, південний схід. У разі об'єднання держави можуть стати якимось хабом на шляху транзиту товарів з Азії до Європи, тим самим отримавши стратегічну перевагу перед Європейським Союзом. Крім того, держави зможуть створити власний військово-політичний блок, який зможе будь-якої миті протистояти всіма силами агресору у вигляді рашистів.

Володимир Зеленський поки не дав ствердної відповіді Джонсону. Очевидно, що глава держави очікує саміту ЄС у червні, де мають ухвалити рішення про подальше приєднання України. У тому випадку, якщо відповідь Європарламенту виявиться “туманною”, Київ серйозно почне розглядати альтернативу створення нового об'єднання.