Алгоритм дій вагітної жінки в разі виявлення у себе симптомів коронавірусу

18:02 04 листопада Київ, Україна

Як уберегти себе і здоров'я майбутньої дитини, розповіли в Національній службі здоров'я України. НСЗУ запропонувала рекомендації вагітним жінкам в разі підозри або підтвердженого діагнозу COVID-19



Якщо є підозра або підтверджений діагноз COVID-19, потрібно:

повідомити про симптоми або свій стан лікаря, з яким укладено декларацію, а також акушера-гінеколога, який спостерігає за вагітною;

якщо у вагітної з підозрою або підтвердженою коронавірусною інфекцією відсутня родова діяльність і акушерська патологія, і легкий перебіг захворювання, вона повинна залишатися на самоізоляції. Сімейний лікар і акушер-гінеколог повинні забезпечити активний дистанційний контроль за станом здоров'я пацієнтки.

По можливості жінці необхідно відкласти всі заплановані візити до лікаря до завершення самоізоляції. Але якщо вагітній з підозрою або підтвердженим COVID-19 потрібно проходити обстеження, які відстрочити неможливо, то жінка повинна пройти таке обстеження останньою. Вагітна повинна обов'язково заздалегідь узгодити час прийому і попередити лікарів про візит.

"Вагітна не залишиться без кваліфікованої медичної допомоги, якщо її стан вимагає госпіталізації. У кожному регіоні є пологові будинки, які визначені для надання допомоги вагітним з підозрою або підтвердженою інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Жінку госпіталізують в разі:

початку родової діяльності, навіть якщо вагітна перебуває вдома на самоізоляції та не має лабораторно підтвердженого COVID-19;

якщо у вагітної відсутня родова діяльність, але важкий або середньої тяжкості стан перебігу COVID-19;

якщо у вагітної відсутня родова діяльність, але наявна акушерська або супутня екстрагенітальна патологія (за рішенням лікаря).

У НСЗУ додали, що поки немає підтвердження того, що вагітні більше ризикують захворіти на COVID-19, ніж будь-яка інша жінка. Однак через вразливість до гострих вірусних респіраторних інфекцій вагітним потрібно дотримуватися загальних рекомендацій для власного захисту.