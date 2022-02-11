Альфред Кох: Мені не зрозуміло, навіщо отримувати зараз до складу Росії країну, яка вся знаходиться в смуті

11:31 22 вересень Київ, Україна

Своєю думкою про Сочинську зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним поділився

колишній віцепрем'єр-міністр РФ Альфред Кох. Він вважає, що російському президенту немає сенсу псувати репутацію, витрачати час, енергію та гроші на те, щоб схилити Лукашенка до інтеграції.



"Я не можу навіть припустити, про що вони розмовляли, чесно кажучи. В газетах пишуть, що Путін дуже хоче якийсь інтеграційний проєкт замутити - в кінцевому підсумку отримати Білорусію як частину Російської Федерації, на цій підставі очолити цю нову державу і таким чином обнулити всі свої терміни. Але наскільки я розумію, він обнулення вирішив провести раніше, не чекаючи цієї ситуації. Вони до цього пів року вмовляли Лукашенка на інтеграційний процес, у них нічого не вийшло, і їм довелося так, незграбно, проводити це саме обнулення. Вони його провели. І тепер потреби в цьому інтеграційному проєкті немає", - сказав він.



"Від цієї інтеграції вже ніяких "ніштяків" Путін не отримає. Мені не дуже зрозуміло, навіщо йому отримувати зараз в тій чи іншій формі до складу Росії країну, яка вся знаходиться в смуті, там сотні тисяч людей ходять по вулицях з транспарантами, не сьогодні-завтра почнеться бійка між силовиками Лукашенка та людьми. І що отримує Путін, якщо обнулення він вже провів і йому цей інтеграційний проєкт для таких цілей не потрібен?" - уточнив він.