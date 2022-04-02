Олексій Резніков про створення в ТКГ підгрупи по контролю над кордоном

13:35 08 листопада Київ, Україна

У своєму інтерв'ю журналістам Радіо Свобода віцепрем'єр Олексій Резніков поділився думкою щодо подальшого ходу деокупації Донбасу. Особливу увагу він приділив окремим пунктам Мінських угод і відновленню контролю над російсько-українським кордоном. Як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Резніков вважає, що в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі необхідно створити п'яту підгрупу, яка б займалася питанням підготовки повернення контролю над кордоном з Росією.

На думку Резнікова, при укладанні Мінських угод в лютому 2015 року Україна помилково погодилася на єдиний пункт, який визначає, що відновлення повного контролю над кордоном має розпочатися в перший день після місцевих виборів.

"І ця помилка сьогодні не дає можливості нам продуктивно рухатися у вирішенні цього завдання. Тому якщо Росія дійсно налаштована на завершення цієї гібридної війни і припинення конфлікту з сусідньою Україною, вона повинна зрозуміти, що доведеться йти на поступки і дати можливість проконтролювати кордон. Це буде, в тому числі в їхньому прямому інтересі", - сказав Резніков.

За його словами, якщо російська сторона не довіряє безпосередньо прикордонній службі України, то Київ готовий шукати компромісний варіант, коли буде посередник в ролі міжнародного представництва.

"Наприклад, додаткова місія ОБСЄ зі збільшеним, розширеним мандатом", - вважає віцепрем'єр.

Напередодні президент Володимир Зеленський пообіцяв контроль на кордоні на Донбасі. За його словами, це необхідна передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку і Луганську.