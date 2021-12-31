Олексій Голобуцький: про підкупи і брудні технології на виборах

13:34 18 серпень Київ, Україна

Політолог Олексій Голубицький розповів про те, які технології можуть використовуватися на місцевих виборах для залучення електорату на свій бік. На його думку, політичні партії будуть користуватися прямим підкупом та іншими брудними технологіями.

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори, де українці, зокрема, обиратимуть мерів міст. Передвиборна кампанія стартує 5 вересня, а офіційно реєструвати кандидатів на місцеві вибори будуть з 15-го до 24 вересня. Неофіційно ж передвиборна кампанія вже давно стартувала в багатьох великих містах України. У коментарі «Слово і діло» політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що під час виборів будуть використовуватися «брудні» технології, але кандидати від партії влади на місцевих виборах, ймовірно, програють діючих мерів через падіння рейтингу протягом року.

«У бідній країні завжди будуть використовуватися брудні технології. Тут нічого не зробиш, цього слід було очікувати », - уточнив експерт.

Він додав, що підвищення заробітної плати напередодні виборів, а також спроба опосередкованого впливу на виборця.

«Тим більше, якщо оголошують позачергове засідання Верховної ради з тим, щоб підняти мінімальну зарплату, зрозуміло, що це непрямий, але підкуп виборців. Звичайно, на місцевому рівні варто очікувати цього », - сказав Голобуцький.

За його словами, кандидати від провладної політичної сили можуть використовувати адміністративний ресурс.

«Маючи під контролем правоохоронних органів, зловживати цим можуть представники партії влади, тим більше, що у них низький рейтинг. Сигнали про це підуть десь з вересня місяця », - підсумував Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, місцеві вибори 25 жовтня на підконтрольних Києву територіях Донбасу проводити не будуть.