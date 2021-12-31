Олексій Голобуцький: про підкупи і брудні технології на виборах

Політолог Олексій Голубицький розповів про те, які технології можуть використовуватися на місцевих виборах для залучення електорату на свій бік. На його думку, політичні партії будуть користуватися прямим підкупом та іншими брудними технологіями.
25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори, де українці, зокрема, обиратимуть мерів міст. Передвиборна кампанія стартує 5 вересня, а офіційно реєструвати кандидатів на місцеві вибори будуть з 15-го до 24 вересня. Неофіційно ж передвиборна кампанія вже давно стартувала в багатьох великих містах України. У коментарі «Слово і діло» політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що під час виборів будуть використовуватися «брудні» технології, але кандидати від партії влади на місцевих виборах, ймовірно, програють діючих мерів через падіння рейтингу протягом року.
Він додав, що підвищення заробітної плати напередодні виборів, а також спроба опосередкованого впливу на виборця.
За його словами, кандидати від провладної політичної сили можуть використовувати адміністративний ресурс.
Нагадаємо, місцеві вибори 25 жовтня на підконтрольних Києву територіях Донбасу проводити не будуть.
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