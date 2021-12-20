Олександр Мусієнко: Росія нас шантажує

13:54 28 липень Київ, Україна

Керівник Центру військово-правових досліджень України поділився своїм баченням проблеми, пов'язаної з виборами в Україні і спробою Росії вплинути на виборче законодавство.

Слова Путіна про вибори - це просто сигнал про те, що якщо Україна не буде вести переговори в політичному плані, це перемир'я в принципі може тривати недовго. Так вважає Олександр Мусієнко.

«Тобто виходить, що Росія просто нас шантажує, а ми не намагаємося запропонувати щось взамін, що враховувало б інтереси нашої країни. А саме ту ж децентралізацію, але без надання особливих статусів - однакову для всіх регіонів України. Але це питання було знято з порядку денного. Тому Росія і надалі буде намагатися диктувати свої умови і для цього вони і використовують військову силу, щоб тиснути на Україну - козирі в руках саме у неї, тим більше що цей протокол, не підписали всі члени Нормандське четвірки, який надав би більше важелів», - зазначив експерт..

Відзначимо, президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прийняте Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо! 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню - як і домовилася Тристороння контактна група.

