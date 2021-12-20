Олександр Мусієнко: Росія нас шантажує

Керівник Центру військово-правових досліджень України поділився своїм баченням проблеми, пов'язаної з виборами в Україні і спробою Росії вплинути на виборче законодавство.
Слова Путіна про вибори - це просто сигнал про те, що якщо Україна не буде вести переговори в політичному плані, це перемир'я в принципі може тривати недовго. Так вважає Олександр Мусієнко.
Відзначимо, президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прийняте Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо! 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню - як і домовилася Тристороння контактна група.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі