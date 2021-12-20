Олександр Кава: Україні потрібна електрифікація поїздів

21:51 27 липень Київ, Україна

Колишній заступник міністра інфраструктури і доріг, експерт в галузі транспорту, Олександр Кава вважає, що Україні необхідно провести електрифікацію залізниці. На його думку, цей крок врятує країну від надлишкової електроенергії і забезпечить можливість зняття транспортної блокади з багатьох міст.

"Об'єктивно. Експортувати значні обсяги електроенергії на зарубіжні ринки ми не зможемо, через відсутність попиту від країн колишнього СРСР і відмінності стандарту з країнами ЄС (експортувати в країни ЄС електроенергію можна тільки з Бурштинського енергоострова, підключеного до єдиної енергосистеми ЄС ENSTO-E). Тому оптимальним рішенням в обставинах, що склалися став би пошук можливостей для збільшення попиту на електроенергію, на внутрішньому ринку, особливо якщо б цей попит допоміг замінити якийсь імпортний ресурс ", ділиться своїми припущеннями Кава.

В якості вирішення поставлених питань він називає електрифікацію залізниць.

"Зараз в Україні електрифікована майже половина залізничних ліній, при цьому близько 90% вантажів залізницею перевозяться на електричній тязі.

Очевидно, що електрифікація, в першу чергу, доцільна на ділянках з великою кількістю вантажних поїздів. В такому випадку інвестиція в електрифікацію може окупитися протягом декількох років.

Економічне підгрунтя цього в тому, що собівартість перевезення вантажів на електричній тязі в кілька разів нижче, ніж перевезення на дизельній тязі ", підкреслює транспортний експерт.

"Саме поїзда на електротязі є найбільш енергоефективним транспортним засобом в розрахунку на одного пасажира, в порівнянні з іншими видами транспорту", - відзначає Кава.

Експерт також заявив про можливість вирішити питання транспортної блокади багатьох міст за допомогою електрифікації міжміських потягів.

Однак, на думку Кави, можна значно розширити сферу застосування електропоїздів, пустивши їх по маршрутах для перевезення пасажирів, що було б вигідним економічним і інфраструктурним рішенням, що дозволяє зняти блокаду з міст України і забезпечити країну приміськими маршрутами.

"Але в нашій країні, на відміну від європейських країн, при прийнятті рішень про електрифікацію залізниць абсолютно не враховуються пасажирські перевезення в розрізі екологічності і часу, яке є поновлюваних ресурсом і витрачається пасажирами на поїздку. В Європі давно навчилися цінувати і перше, і друге. Зазначу, що саме поїзда на електротязі є найбільш енергоефективним транспортним засобом в розрахунку на одного пасажира, в порівнянні з іншими видами транспорту ", - робить висновок екс-міністр інфраструктури.